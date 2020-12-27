7 زملاء بـ«الوطن» يحصدون جوائز مسابقة «الصحافة المصرية 2020»

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم، فوز 7 زملاء بجريدة «الوطن»، بجوائز الصحافة المصرية التي تنظمها النقابة، وذلك بعد اعتماد النتيجة رسميًا وإعلان الأسماء الفائزة، حيث أسفرت النتيجة عن فوز كل من: «خالد عبدالرسول، وأحمد عاطف، ومحمد علي حسن، ومحمد نبيل، وعز وهدان، محمد سعيد الشماع، محمد فاروق» في 4 فروع صحفية هي: «صحافة البيئة، والصحافة الثقافية، وجائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية، وصحافة الفيديو».

وفاز الزميل خالد عبدالرسول بالجائزة الأولى عن تحقيقي «العمارة الخضراء.. مع الحياة ضد الحديد المسلح» و«اختفاء الأحزمة الشجرية في زايد وأكتوبر يهدد التوازن البيئي»، بينما فاز الزميل أحمد عاطف، بجائزة فرع الصحافة الثقافية عن موضوع «صابر زرد.. الشاعر المنسي»، كما حصد الزميل محمد علي حسن جائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية عن موضوع «الوطن تفتش في دفتر أهوال أكثر الحروب دمارًا في تاريخ البشرية.. جنود منسيون سقطوا سهوًا من أرشيف الحرب العالمية الثانية».

خالد عبدالرسول يحصد جائزة التحقيق.. وأحمد عاطف يفوز بـ«الثقافية»

وفي فرع الفيديو، فاز 4 زملاء بجائزة مناصفة بين عملين تمّ تقديمهما وهما تحقيق مصوّر بعنوان «الكولدير سبيل إلى الموت» للزميلين محمد فاروق صالح ومحمد سعيد الشماع، وتحقيق مصوّر بعنوان «الأمومة كلها عادل» للزميلين محمد نبيل وعز الدين وهدان.

كانت النقابة قد أعلنت القائمة القصيرة الخاصة بجوائز الصحافة المصرية 2020 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2019، الإثنين الماضي، وتصدّرت «الوطن» القائمة بترشح 10 زملاء في 8 فروع صحفية، حيث ترشح كل من: «خالد عبدالرسول، ومحمد طارق، وهدى رشوان، وأحمد عاطف، ومحمد نبيل وعز وهدان، ومحمد علي حسن، ومحمد فاروق صالح ومحمد سعيد الشماع وإنجي الطوخي»، لنيل 9 جوائز في 8 فروع صحفية هي: «التحقيق والتغطية الخارجية والصحافة الاقتصادية والصحافة الثقافية وصحافة الفيديو وصحافة البيئة وجائزة صبري غنيم في القصة الإنسانية وجائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية».

وشملت القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجوائز الصحافة المصرية، الزميل خالد عبدالرسول لنيل جائزتين، الأولى في فرع التحقيق الصحفي عن تحقيق «العالم السري لحيوانات التجارب في مصر»، والثانية في جائزة صحافة البيئة عن تحقيقي «العمارة الخضراء.. مع الحياة ضد الحديد المسلح»، و«اختفاء الأحزمة الشجرية في زايد وأكتوبر يهدد التوازن البيئي».

وفي فرع التغطية الخارجية، ترشحت الزميلة هدى رشوان عن موضوع «الوطن في كوكب اليابان»، بينما ترشح الزميل محمد طارق، لنيل جائزة فرع الصحافة الاقتصادية عن تحقيق «نظام التأمينات الجديدة.. حياة كريمة لأصحاب المعاشات»، كما ترشح الزميل أحمد عاطف لنيل جائزة فرع الصحافة الثقافية عن موضوع «صابر زرد.. الشاعر المنسي».

محمد علي حسن يحصد جائزة الشرقاوي..و4 زملاء يفوزون بـ«صحافة الفيديو»

وفي فرع صحافة الفيديو، ترشح 4 زملاء عن تحقيقين وهما تحقيق مصوّر بعنوان «الكولدير سبيل إلى الموت» للزميلين محمد فاروق صالح ومحمد سعيد الشماع، وتحقيق مصور بعنوان «الأمومة كلها عادل» للزميلين محمد نبيل وعز الدين وهدان، بينما ترشح محمد علي حسن، لنيل جائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية عن موضوع «الوطن تفتش في دفتر أهوال أكثر الحروب دمارا في تاريخ البشرية.. جنود منسيون سقطوا سهوا من أرشيف الحرب العالمية الثانية»، وأخيرا ترشحت الزميلة إنجي الطوخي لنيل جائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية عن موضوع «وقفوا على حافة الموت وعادوا نادمين» للزميلة إنجي الطوخي.لجان التحكيم تقرر حجب 4 جوائز.

وقررت لجان التحكيم حجب جوائز فروع الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطرة، وأحمد رجب في الكتابة الساخرة، ومصطفى شردي في المقال السياسي، وحسين عبدالرازق في الصحافة الاستقصائية.

وصرح محمود كامل عضو مجلس النقابة والمشرف العام على المسابقة، بأنَّ عدد فروع المسابقة 25 فرعًا، مشيرًا إلى أنَّ المسابقة شهدت تنافس 387 زميلة وزميل للفوز بجوائزها، مبينًا أنَّ المسابقة في نسختها الجديدة، أعلنت القائمة القصيرة للعام الثاني على التوالي لتشجيع الزملاء أصحاب الأعمال الصحفية المتميزة.