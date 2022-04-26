عاجل.. السيسي في إفطار الأسرة المصرية: ما عرضه مسلسل الاختيار هو ما حدث في الواقع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ماتم عرضه في مسلسل الاختيار هو ما حدث في الواقع في ذلك الوقت.

وأضاف الرئيس السيسي في حديثه الذي عرضته فضائية «اكسترا نيوز» خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة وكانت نجاحتنا أعظم.

وكان الرئيس السيسي وصل قبل قليل إلى مقر إفطار الأسرة المصرية السنوي، الذى يشارك فيه عدد كبير من الوزراء والسياسيين والمسؤولين والمواطنين.