عاجل.. السيسي في إفطار الأسرة المصرية: ما عرضه مسلسل الاختيار هو ما حدث في الواقع
كتب:
محمد أيمن سالم
07:31 م | الثلاثاء 26 أبريل 2022
الرئيس السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ماتم عرضه في مسلسل الاختيار هو ما حدث في الواقع في ذلك الوقت.
وأضاف الرئيس السيسي في حديثه الذي عرضته فضائية «اكسترا نيوز» خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة وكانت نجاحتنا أعظم.
وكان الرئيس السيسي وصل قبل قليل إلى مقر إفطار الأسرة المصرية السنوي، الذى يشارك فيه عدد كبير من الوزراء والسياسيين والمسؤولين والمواطنين.