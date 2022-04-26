رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. السيسي في إفطار الأسرة المصرية: ما عرضه مسلسل الاختيار هو ما حدث في الواقع

كتب:

محمد أيمن سالم
07:31 م | الثلاثاء 26 أبريل 2022
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ماتم عرضه في مسلسل الاختيار هو ما حدث في الواقع في ذلك الوقت.

وأضاف الرئيس السيسي في حديثه الذي عرضته فضائية «اكسترا نيوز» خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة وكانت نجاحتنا أعظم.

وكان الرئيس السيسي وصل قبل قليل إلى مقر إفطار الأسرة المصرية السنوي، الذى يشارك فيه عدد كبير من الوزراء والسياسيين والمسؤولين والمواطنين.

اقرأ المزيد:

السيسي: التحديات على مدار السنوات الماضية كانت عظيمة لكن نجاحاتنا أعظم

بدء حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي «صور»

عاجل .. الرئيس السيسي يحضر إفطار الأسرة المصرية

عاجل.. وصول المدعوين لإفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي
بقلم محمد أيمن سالم