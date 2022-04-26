عاجل.. تكليف من السيسي للحكومة بإعلان خطة لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وذلك خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

تهنئة من الرئيس للشعب المصري بالأعياد

وهنأ السيسي الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة خلال إفطار الأسرة المصرية، وقال «عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى».