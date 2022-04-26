اتحاد العمال: سنكون في طليعة المشاركين بالحوار الوطني.. ودعم الصناعة لمصلحتنا

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين في الاعلام والصحافة بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل افطار الأسرة المصرية، الذي جمع جميع أطياف المجتمع، مؤكدًا أن رسائل الرئيس تؤكد أن مصر تقف على أرضية صلبة ووطن يتسع لجميع المواطنين دون تفرقة.

البدوي: الرئيس السيسي يرحب بالمعارضة البناءة

وقال «البدوي»، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد على أنه يرحب بالمعارضة البناءة التي تدرك ما حجم التحديات بوعي وتقدم رؤى لنهضة الوطن والدفع بعجلة التقدم، لافتًا إلى أنه رغم التحديات التي تواجه العالم على مدار السنوات الماضية إلا أن حكمة الرئيس السيسي وجرأة قراراته قادتنا إلى بر الأمان والاستقرار التي تشهده الدولة المصرية في الوقت الحالي.

وجدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر ترحيبه بدعوة الرئيس، إلى حوار سياسى شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة فى مصر، مؤكدًا أن الدعوة جاءت فى الوقت المناسب وأن الحوار السياسى دائما ما يكون السبيل للحل فى الأوقات الصعبة، وعمال مصر سيكونوا في طليعة المشاركين في هذا الحوار الهام.

وأكد البدوي أن قرارات الرئيس السيسي بشأن دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص للقيام بدوره تصب في مصلحة عمال مصر وستساهم في توفير فرص عمل وخفض نسب البطالة وتنمية الاقتصاد الوطني بعد الاعتماد على المنتج المحلي .

تجسيد مفهوم المواطنة

وأشار البدوي إلى أن قرارات الرئيس شملت جميع فئات المجتمع حيث حرص الرئيس على توجيه الأجهزة المعنية باستمرار المعارض التي تقدم السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة

وأكد البدوي أن هذا الحفل لوحه فنية تعبر عن مصر الحضارة وتجسيد لمفهوم المواطنة الذي أقره الدستور المصري ويؤكد أن مصر تمضي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء جمهورية جديدة قوية على كافة المستويات