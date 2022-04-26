سارة ومينا بطلا «حياة كريمة» بجوار الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية

قال الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج حياة كريمة، إنه جرى عرض حلقتين لاثنين من أبطال «حياة كريمة» يومي 8 و9 من شهر رمضان الجاري، وحققتا ملايين المشاهدات، وهما «مينا» سائق التاكسى الذي عرض توصيل رجل مُسن دون مقابل من أجل أن ينال الثواب.

عرض حلقتان من «حياة كريمة» في حفل الأسرة المصرية

ووفقا لما عرضته اكسترا نيوز من تغطية حفل إفطار الأسرة المصرية، جرى عرض حلقة من برنامج حياة كريمة، وظهرت فيها «سارة» فتاة الدليفيري التي تنفق على نجلها بعد أن انفصلت عن زوجها وتعيش مع أسرتها، واختبرها فريق العمل بتوصيل حقيبة بها مبلغ كبير من المال، واكتشفوا أمانتها وإعادتها المبلغ لأصحابه برغم حاجتها للمال للتغلب على صعوبات المعيشة.

سارة ومينا بطلا حياة كريمة يتلقيان دعوة الرئيس لحضور إفطار الأسرة المصرية

ونقل برنامج حياة كريمة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ سارة ومينا لحضور افطار الأسرة المصرية، وتلقى مينا وسارة الخبر بدموع الفرحة، قائلين «كان حلم حياتنا إننا نشوف الرئيس السيسي».

وقالت سارة «ربنا مش بيسيب حد واللى بيتعب بيلاقي»، فيما طلب مينا سائق التاكسي وضع بوستر حياة كريمة على سيارته واعتبارها وسيلة مواصلات مجانية لغير القادرين.

وتابع الإعلامي أيمن مصطفى قائلا «سارة ومينا نموذج مبهر للشاب المصري المساعد لمن حوله برغم الظروف التي يعانيها».