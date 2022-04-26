الرئيس السيسي يتأثر بأمانة «سارة» فتاة الدليفيري أثناء حفل الأسرة المصرية «فيديو»

تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشهامة وبطولة «سارة» فتاة الدليفيري التي تنفق على نجلها بعد أن انفصلت عن زوجها وتعيش مع أسرتها.

وكان فريق عمل «حياة كريمة» اختبر سارة بأن طلب منها توصيل حقيبة بها مبلغ كبير من المال، وأظهرت الفتاة أمانتها وأعادت المبلغ لأصحابه برغم حاجتها للمال للتغلب على صعوبات المعيشة.

عرض حلقتين لاثنين من أبطال «حياة كريمة»

و جرى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، عرض حلقتين لاثنين من أبطال «حياة كريمة» يومي 8 و9 من شهر رمضان الجاري، وحققتا ملايين المشاهدات، وهما «مينا» سائق التاكسي الذي عرض توصيل رجل مُسن دون مقابل من أجل أن ينال الثواب.

ونقل برنامج حياة كريمة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ سارة ومينا لحضور افطار الأسرة المصرية، وتلقى مينا وسارة الخبر بدموع الفرحة، قائلين «كان حلم حياتنا إننا نشوف الرئيس السيسي».

سارة: «ربنا مش بيسيب حد واللى بيتعب بيلاقي»

وقالت سارة «ربنا مش بيسيب حد واللى بيتعب بيلاقي»، فيما طلب مينا سائق التاكسي وضع بوستر حياة كريمة على سيارته واعتبارها وسيلة مواصلات مجانية لغير القادرين، وتابع الإعلامي أيمن مصطفى قائلا «سارة ومينا نموذج مبهر للشاب المصري المساعد لمن حوله برغم الظروف التي يعانيها».