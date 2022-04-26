أعضاء بـ الشيوخ: رسائل الرئيس موجهة للداخل والخارج.. وفي توقيت مهم تزامنا مع الأزمة العالمية

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي للداخل والخارج، خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، وقال إنها جاءت في التوقيت المناسب تماما للجميع، سواء ما يتعلق بخفايا الفترة الحرجة التي مرت بها مصر في عام 2013 وقدمها مسلسل الاختيار3 أو غيرها مثل الأزمة العالمية.

حديث الرئيس عن الإصلاح الاقتصادي

وأشاد أبوعايشة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بصراحة الرئيس السيسي وصدقه في تناول الأزمات ومشاركة الشعب المصري، ومنها قوله: استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة، وأن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي في مصر، وبالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية.

الرئيس يشيد بدور أهالي سيناء

ونوه عضو الشيوخ بما قاله الرئيس السيسي، أن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية، وهو تأكيد على مدى قوة العلاقات المصرية - العربية وتشعبها، ووقوف الجميع بجانب مصر تحت حكم الرئيس ورؤيته وقيادته الحكيمة للوطن.

واختتم أبوعايشة بأن توجيه الرئيس السيسي التحية لأهالي سيناء وشيوخها لتعاونهم مع الدولة، يؤكد الاعتراف بفضلهم في دحر الإرهاب والتطرف والانتصار للوطن.

عفيفي: مصر لديها تجربة مميزة في الديمقراطية

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الإجراءات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حفل إفطار الأسرة المصرية دليل قاطع أمام العالم أن مصر لديها تجربة مميزة فى مجال الديمقراطية، دون إقصاء لأى طرف معارض للنظام.

وقالت فى تصريحات لـ«الوطن»: اليوم اجتمعت المعارضة الوطنية مع صفوف الدولة المصرية على مائدة إفطار الأسرة المصرية، وهو ما يؤكد أن أى حديث عن التفرقة بين المصريين غير صادق.

وأشارت النائبة إلى أن جميع القوى السياسية ستشارك الآن فى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة وستُرفع نتائجه إلى الرئيس شخصياً، لافتة إلى أهمية التنسيق فى المرحلة القادمة بين التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة هذا الملف.