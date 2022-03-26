رئيس التحرير

محمود مسلم

اتحاد الصناعات: مباحثات السيسي في دول أفريقية تدعم الإصلاح الاقتصادي

كتب:

محمد الدعدع
06:13 م | السبت 26 مارس 2022
المهندس مصطفى الجلاد عضو اتحاد الصناعات المصرية

المهندس مصطفى الجلاد عضو اتحاد الصناعات المصرية

قال المهندس مصطفى الجلاد، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة والقيادة السياسية منذ بداية أزمة جائحة كورونا ساهمت في الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وهو ما بدا جلياً في تحقيق الصادرات السلعية مؤشرات غير مسبوقة خلال عام 2021.

وأكد الجلاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تعظيم وتنامي الاستثمارات بين مصر والدول الأفريقية في غاية الأهمية خلال هذه المرحلة، خاصة وأن الدول الأفريقية تمتلك ثروات غنية ويمكن لمصر أن تعزز حركة التبادل التجاري والاستثمار المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي بين مصر والدول العربية ودول القارة الأفريقية.

المباحثات تدعم استكمال برنامج مصر الاقتصادي

وأشار الجلاد إلى أن المباحثات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل رؤساء دول أفريقية تدعم جهود مصر في استكمال برنامجها الاقتصادي وتصدير الكفاءات والصناعات على مختلف مجالاتها لهذه الدول، مؤكدا أن مصر ترأست الاتحاد الأفريقي وقادرة على ذلك.

من جانبه، أكد المهندس هشام عبد الحميد خبير التطوير الصناعي، ضرورة تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة في أفريقيا، عن طريق إتاحة شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال، خاصة وأن السوق الأفريقية مفتوحة على مصراعيها ويمكن استغلالها بشكل أمثل.

واختتم قائلا «القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات خاصة فى ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا»، لافتاً إلى أهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والحكومة لإيجاد حلول جذرية لهذه التحديات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا.

اقرأ المزيد:

«مدبولي»: التعاون مع صندوق النقد الدولي شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

نائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب: الاقتصاد المصري مستقر وسيواصل نموه

جولدمان ساكس: قرارات المركزي المصري لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد

خبير: الدراسات المستقبلية أسهمت في نمو الاقتصاد المصري إيجابيا

وزيرة التجارة تبحث مع نظيرها الليبي تعزيز التعاون في القطاع الصناعي

خبير مصرفي: القطاع الصناعي يساهم في التجارة الخارجية بنسبة 66%

شراكة بين «رواد النيل» و«غبور» لدعم ريادة الأعمال في القطاع الصناعي
محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.