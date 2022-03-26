اتحاد الصناعات: مباحثات السيسي في دول أفريقية تدعم الإصلاح الاقتصادي

قال المهندس مصطفى الجلاد، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة والقيادة السياسية منذ بداية أزمة جائحة كورونا ساهمت في الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وهو ما بدا جلياً في تحقيق الصادرات السلعية مؤشرات غير مسبوقة خلال عام 2021.

وأكد الجلاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تعظيم وتنامي الاستثمارات بين مصر والدول الأفريقية في غاية الأهمية خلال هذه المرحلة، خاصة وأن الدول الأفريقية تمتلك ثروات غنية ويمكن لمصر أن تعزز حركة التبادل التجاري والاستثمار المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي بين مصر والدول العربية ودول القارة الأفريقية.

المباحثات تدعم استكمال برنامج مصر الاقتصادي

وأشار الجلاد إلى أن المباحثات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل رؤساء دول أفريقية تدعم جهود مصر في استكمال برنامجها الاقتصادي وتصدير الكفاءات والصناعات على مختلف مجالاتها لهذه الدول، مؤكدا أن مصر ترأست الاتحاد الأفريقي وقادرة على ذلك.

من جانبه، أكد المهندس هشام عبد الحميد خبير التطوير الصناعي، ضرورة تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة في أفريقيا، عن طريق إتاحة شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال، خاصة وأن السوق الأفريقية مفتوحة على مصراعيها ويمكن استغلالها بشكل أمثل.

واختتم قائلا «القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات خاصة فى ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا»، لافتاً إلى أهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والحكومة لإيجاد حلول جذرية لهذه التحديات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا.