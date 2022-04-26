السيسي: المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

الرئيس يهنىء الشعب المصري

وهنأ السيسي، الشعب المصري مسلميه ومسيحية بالأعياد المباركة خلال إفطار الأسرة المصرية، وقال «عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى».

السيسي: التحديات كانت عظيمة لكن نجاحاتنا أعظم

وأضاف «السيسي»، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.