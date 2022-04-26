أعضاء بمجلس النواب: قرارات الرئيس بداية عهد جديد لجمع شمل المصريين

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بالقرارات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم .

قرارات الرئيس من إفطار الأسرة المصرية

وأكد النواب أن أبرز القرارات هو تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.

وشدد النواب فى تصريحاتهم لـ «الوطن» بدور القيادة السياسية فى إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب.

وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ل "الوطن":أن مصر تشهد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ميلاد دولة جديدة تقوم على قيم ومبادىء وأخلاقيات دون نبذ لأى كيان معارض.

القرارات الرئاسية تشمل إطلاق حوار وطني

وأشار النائب عمرو درويش إلى أن القرارات الرئاسية التى تم الإعلان عنها اليوم تكشف أن مصر تفتح ذراعها لكل القوي الوطنية وهو ما يتطلب منا وضع قاعدة مشتركة يشارك فيها الجميع لدعم الوطن فى ظل التحديات التى يواجهها العالم بأثره، وقال: الحوار السياسي سيجمع المؤيدين والمعارضين، فالجميع سيشارك ويدلي برأيه.

وبين النائب البرلماني إلى أن ما تم الإعلان عنه فى حفل إفطار الأسرة المصرية يعد بمثابة حدث تاريخي وبداية عهد جديد يجمع شمل المصريين.

أهمية قرارات الرئيس في ظل الأزمة العالمية

رحب النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس، مؤكدا أنها جاءت في توقيت شديد الأهمية نظرا لما يحدث من تطورات عالمية.

وأشاد قريطم، خلال بيان له اليوم ، بإعلان الرئيس إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، مؤكدا أن تلك الخطوة من شأنها ان تساهم في دعم الاقتصاد الوطني للدولة المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تكليف الرئيس السيسي للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أمر إيجابي للغاية لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بتداعيات الأزمة العالمية على الرأي العام.

كما أشاد قريطم بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وكذلك طرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، والاعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة.