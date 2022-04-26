فتاة الدليفري بجوار الرئيس في حفل الأسرة المصرية: كانت أمنية و«حياة كريمة» حققتها لى

في مشهد إنساني جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد حفل إفطار الأسرة المصرية جلوس الفتاة سارة عاملة الدليفري، التي ظهرت في برنامج حياة كريمة بشهر رمضان، إلى جوار الرئيس عبدالفتاح السيسي تكريما لها.

سارة فتاة الدليفري في برنامج حياة كريمة

الفتاة سارة صاحبة واحدة من أكثر حلقات برنامج حياة كريمة شهرة ومشاهدة في الشهر الكريم، ظهرت في مشهد يؤكد المعدن الأصيل للشعب المصري، بعدما طلب منها مقدم البرنامج أيمن مصطفى توصيل حقيبة سوداء، وضع بها مبلغ مالي، وعندما غادر واتصل بها وطلب منها أن تخرج له شاحن من الحقيبة، أخبرته بأنه ترك أموالا من الحقيبة، وقالت: «الحقيبة فيها مبلغ كبير مع الشاحن»، ولما سألها عن سر عدم احتفاظها بالمبلغ المالي، ردت عليه، قائلةً: «أنا مبخدش فلوس حرام، ربنا يرزقنا بالحلال .. الشنطة أنا واخداها منك يبقى الفلوس بتاعتك».

وحصلت سارة على ميدالية أبطال حياة كريمة، والمبلغ الذي وجدته في الحقيبة مكافأة لها: «أنتِ عندك أمانة وماخدتيش فلوس مش بتاعتك، ولو كنتِ أخدتيها محدش كان هيعرف يوصلك»، ووجهت سارة الشكر له، وبكت.

وعندما علمت بدعوتها لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي، قالت «دي كانت أمنية حياتي وبرنامج حياة كريمة حققها لي»

حكاية الدليفري سارة

«سارة» ظهرت خلال الحلقة قائلة إنها بدأت حياتها المهنية منذ عام 2009، مشيرةً إلى أنها تمتلك محلا في بيتها، وتتمنى أن تشتري ثلاجة، وهو ما سيسهل حياتها كثيرا: «هشتغل في الصبح ساعتين أو 3 ساعات دليفري، وهكمل باقي اليوم في المحل». ووجهت سارة، حديثها إلى أيمن مصطفى، قائلة: «ابني طلب مني فراخ محمرة، وقلت له لو ربنا كرمني في شغلي هجيب لك»، وهنا تدخل الإعلامي، ومنحها 500 جنيه: «هتجيبي لابنك فراخ وشيش طاووك وتروقي عليه، أنتِ بنت حلال وربنا يبارك لِك».

سارة عاملة دليفري على سكوتر بالتقسيط ولم تدفع أقساطه، إذ تبقى 8 آلاف جنيه من الأقساط، وتبلغ قيمة القسط الشهري 900 جنيه، وكانت تعمل في مصنع تقدم فيه الشاي للعمال، وكان عملها يبدأ في الثامنة صباحا وينتهي السادسة مساءً وتحصل على 80 جنيهًا مقابل ذلك.