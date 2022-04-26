رئيس «الوفد»: الحزب سيتقدم بورقة للحوار السياسي

رحب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بالتكليفات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم، خاصة التكليفات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الأزمة التي يمر بها العالم الآن.

حوار سياسي

وأشاد رئيس الوفد بتكليف الرئيس لإدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

تفعيل لجنة العفو الرئاسي

وقال رئيس الوفد في بيان له، إن شباب حزب الوفد سيتقدم بورقة عمل حول مستقبل العمل السياسي الشبابي إلى المؤتمر، خاصة أن الشباب هم عماد أي تحرك سياسي في مصر، مؤكدًا أن الحزب يرحب بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب وتوسيع قاعدة عمل اللجنة بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني، وأشار الدكتور عبد السند يمامة إلى أن مصر في الوقت الحالي تحتاج إلى مختلف اطياف وتيارات العمل السياسي لصالح الوطن والمواطن.