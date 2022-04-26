قرارات الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.. التفاصيل الكاملة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك وسط مشاركة واسعة من شخصيات عامة ومواطنين، ورؤساء أحزاب سياسية وأعضاء البرلمان والوزراء والمسؤولين، إذ هنأ الرئيس الشعب المصري، مسلميه ومسيحيه، بالأعياد المباركة، وذلك أثناء حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية.

السيسي: ما تم عرضه في «الاختيار 3» هو ما تم في الواقع

وقال السيسي: «عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى»، موضحًا أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات التي تواجهها مصر عظيمة، لكن نجاحاتنا كانت أعظم، موضحًا أن دعم الاشقاء العرب في عام 2013 وما بعدها ساهم في الحفاظ علي الدولة المصرية، مؤكد أن ما تم عرضه في مسلسل «الاختيار» هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت.

خطواتنا ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أنه جرى استنفاذ الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، و لم يكون بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة، «خطواتنا كانت ثابتة وراسخة، وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة»، كما أن المرأة المصرية كانت في طليعة المسيرة ولم تتوان لحظة عن أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة، كما تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشهامة وبطولة «سارة» فتاة الدليفيري التي تنفق على نجلها بعد أن انفصلت عن زوجها وتعيش مع أسرتها.

المرحلة القادمة ستشهد دعمًا مضاعفًا للقطاع الخاص

وأعرب السيد الرئيس عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، ويقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، موضحًا أن المرحلة القادمة ستشهد دعمًا مضاعفًا للقطاع الخاص للإضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، وأنني سأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك

وجاءت أهم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي على النحو التالي:-

1 - تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.

2 - تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية بالاستمرار في عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

3 - تكليف الحكومة بالاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري.

4 - إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

5 - تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.

6 - تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيًا مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.

7 - إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

8 - تكليف الحكومة المصرية بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

9 - تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية بما يحقق زيادة في الإكتفاء الذاتي من القمح.

10 - تكليف الحكومة المصرية بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.

11 - تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

12 - تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

13 - تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.

14 - وجه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.