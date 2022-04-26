عاجل.. السيسي: إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.. وإطلاق حوار وطني مع كافة التيارات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي جرى تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

وعبر الرئيس خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، وقال إن «الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية».

إطلاق حوار وطني مع كافة التيارات

ووجه السيسي بتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع التيارات كافة لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني، ورفع نتائج الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية ووعد بحضور المراحل النهائية من جلساته.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وقال الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

الرئيس يهنئ الشعب المصري بالأعياد

وهنأ السيسي، الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة خلال إفطار الأسرة المصرية، وقال «عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى».

السيسي: التحديات كانت عظيمة لكن نجاحاتنا أعظم

وأضاف «السيسي»، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.