محافظ الإسكندرية يكرم حفطة القرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات الاحتفالية التي تنظمها محافظة الإسكندرية بمناسبة ليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة، وذلك بدار الأوبرا بمسرح سيد درويش، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الأحياء، ومديري المديريات، والشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وممثلي بيت العائلة، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية والشخصيات العامة بالمحافظة.

وفي كلمته، توجه محافظ الإسكندرية بالشكر والتقدير إلى جميع الحضور لتشريفهم احتفالية المحافظة بليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم، لافتًا إلى أنَّ المحافظة تحرص على إقامة الاحتفالات لهذه الليلة العظيمة نظرًا لما تمثلها من أهمية كبيرة في قلوب ونفوس الجميع.

محافظ الإسكندرية يهنئ الأقباط

وقدم المحافظ التهنئة للأخوة الأقباط والمسلمين بمناسبة أعياد القيامة المجيد، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد تلك الأعياد على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وتحقيق كل ما نصبو إليه من رخاء وأمن واستقرار.

حفل ليلة القدر في الإسكندرية

وشارك في إحياء الحفل الدكتورة إيمان شرف، مدير العلاقات العامة بمحافظة الإسكندرية، وعدد من النجوم محبي مدينة الإسكندرية الذين ساهموا تطوعًا منهم في إخراج الاحتفالية بصورة مشرفة، وعلى رأسهم كورال فريق جوانا الفريق الرسمي لمحافظة الإسكندرية، والمنشد الديني إيهاب يونس، والفنانة شيماء المغربي، والشاعر هشام الجخ.