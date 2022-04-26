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الأمن يكشف تفاصيل «خناقة المطاوي» في الإسكندرية: مشادة كلامية السبب

كتب:

محمد بركات
03:48 م | الثلاثاء 26 أبريل 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

مشادة كلامية وراء اندلاع المشاجرة بين 6 أشخاص

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بتاريخ 24 أبريل الجاري أمكن تحديدهما طرف أول (سائق، وآخر عاطل)،  طرف ثان (4 أشخاص، ومقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه)، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حال قيام الطرف الأول بشراء مستلزمات من محل أحد أفراد (الطرف الثاني).

سب وشتم وتلويح بالأسلحة البيضاء

وحسب التحريات، تطوّرت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقي أفراد الطرف الثاني وتعدي خلالها كلا الطرفين على الآخر بالسب والشتم والتلويح بالأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات ولم يتقدم أحد للإبلاغ عن الواقعة أو تحرير ثمة محاضر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمة وبمواجهتهم أقرّوا بارتكاب الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات