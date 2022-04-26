مصرع ضابط مرور صدمته سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي وقت الإفطار

لقى ضابط مرور مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما صدمته سيارة نقل «جامبو» أثناء عمله بالكيلو 143 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي.

تفاصيل مصرع ضابط مرور

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية يفيد وقوع حادث بمنطقة مرغم وإصابة ضباط مرور.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أنه خلال تواجد المقدم محمد عبدالمنعم جبريل أثناء موعد الإفطار بكمين بالكيلو 143 بطريق الإسكندرية الصحراوي، صدمته سيارة نقل «جامبو»، رقم «ص ق 5464».

نقل الضابط إلى مستشفى في البحيرة

أسفر الحادث عن إصابة الضابط وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

ألقي القبض على سائق السيارة النقل المدعو «إسلام.أ.ص.أ» 29 عاما، مقيم البراجيل بمركز أوسيم بالجيزة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مصرع ضابطين على الطريق الصحراوي

يأتي هذا بعدما شهد الطريق نفسه منذ عدة أيام، مصرع معاون مباحث قسم شرطة العامرية أول النقيب عبدالعاطي محمد عزب الجريدي، ونجل عمه الملازم طيار إبراهيم عبدالعاطي عزب الجريدي، إثر حادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوي، وشيّعت جنازتهما من محافظة البحيرة.