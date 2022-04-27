القوى العاملة: تعيين 653 شابا بالسويس وتحرير 15 محضرا لمنشآت مخالفة

استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس يشير إلى أن المديرية عينت 653 شابا من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 20 شابا من «قادرون باختلاف»، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1243 باحثا عن عمل، منهم 31 من «قادرون باختلاف».

مجال رعاية العمالة غير المنتظمة

وأشار الوزير إلى أن التقرير تناول مجال رعاية العمالة غير المنتظمة مؤكدا صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 28 ألف جنيه لـ 13 عاملا من المسجلين بالإدارة، فضلاً عن استخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

المديرية تلقت 114 شكوى فردية

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي، إلى أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 114 شكوى فردية، تم تسوية 26 شكوى منها وديًا، وتحويل 35 منها للمحكمة العمالية، و53 شكوى مازالت قيد البحث والدراسة، وتجديد ترخيصي عمل للأجانب.

التفتيش على 154 منشأة وتحرير 15 محضراً لمنشآت مخالفة

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 154 منشأة، وتم تحرير 15 محضراً لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 13 حملة تفتيش شامل، والتفتيش على 10 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 22 محضراً .