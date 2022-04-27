«عيش وملح وكلام في الاستثمار» على مائدة الحوار مع الجالية المصرية بميلانو

عقد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو لقاءات موسعة مع جانب كبير من بعض رموز الجالية المصرية بإيطاليا؛ في مجالات العمل المختلفة، وذلك للاستماع إلى مطالبهم، والرد على كل استفساراتهم وتوعيتهم بأهمية الالتزام بأحكام قوانين الدولة المضيفة والانتظام في سداد الاشتراكات لدى هيئة التأمينات الإيطالية للحفاظ على حقوقهم التأمينية لديها.

تشجيع أصحاب الأعمال على الاستفادة من الفرص

وقال الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، إنه تم على مائدة الحوار تشجيع أصحاب الأعمال من رموز الجالية على ضرورة الاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية بشتى محافظات مصر، وحثهم على المشاركة في المشروعات القومية بها.

وقد تم في ختام اللقاء تبادل أرقام الهواتف المحمولة للتواصل المباشر والمستمر مع رموز الجالية، الأمر الذي قد لاقى استحسانا كبيرا لديهم، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبدالدايم القنصل العام، ومكتب التمثيل العمالي بميلانو علي هذا اللقاء.

اللقاءات جاءت بناء على توجيهات وزير القوى العاملة

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن هذه اللقاءات جاءت بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان؛ بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية المصرية في كل الأماكن والأوقات وعقد لقاءات دورية مع العاملين بإيطاليا لتوعيتهم والاستماع إلى شكواهم والرد على استفساراتهم والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجههم، وكذلك لقاء أصحاب الأعمال وتشجيعهم على الاستعانة بالعمالة المصرية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي، أشار فيه إلى أنه عقد اللقاء على هامش حفل الإفطار الجماعي الذي أقامته السفيرة منال عبدالدايم قنصل عام مصر بميلانو لبعض رموز الجالية المصرية بإيطاليا، وذلك عقب المشاركة فيه من جانب الملحق العمالي.