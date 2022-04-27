«فودة»: إقامة مركز للرصد الأمني على مساحة 5000 متر بشرم الشيخ

مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء علي موعد مع استضافة أكبر حدث فيها خلال عام 2022، حيث من المقرر أن تستضيف مدينة السلام قمة المناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري، وهو واحد من أهم المؤتمرات العالمية التي تناقش قضايا المناخ والتغيرات المناخية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إنه يعقد اجتماعات أسبوعية مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، والشركات التي تعمل على تطوير مدينة شرم الشيخ، بهدف توفير الدعم المالي اللازم، وإزالة أي معوقات أمام التنفيذ، ومتابعة موقف المشروعات عن كثب، مشيراً إلي أن العمل مستمر في المشروعات ولم يتوقف خلال شهر رمضان، من أجل إنجاز حلم الدولة المصرية في أن تكون شرم الشيخ مدينة خضراء، قبل موعد انعقاد مؤتمر قمة المناخ.

اسباب إقامة مركز الرصد الأمني

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المنظومة الأمنية بالمحافظة يجري تنفيذها في كل المدن، ولاسيما مدينة شرم الشيخ، بهدف ضبط الأمن ومراقبة كل ما يحدث علي أرض الواقع، مثل الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن دول العالم لديها كاميرات مراقبة للشوارع العامة والطرقات والأحياء، التي تساعد في حفظ الأمن والاستقرار، إلى جانب ضبط اي مخالفات وتحديد أسباب وقوع الحوادث.

مركز الرصد الأمني الأول على مستوى الجمهورية

وقال «فودة» إنه جرى خلال الأسبوع الماضي، وضع حجر أساس مركز الرصد الأمني الموحد لمحافظة جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ، على مساحة 5 آلاف متر مربع، وهو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.

وتابع أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة، وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل، والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، بالإضافة إلى تأمين جميع مدن المحافظة، عن طريق شبكات مؤمنة يجري تنفيذها، مشيراً إلى أنه يجري أيضاً تنفيذ عدد 6 مراكز فرعية بمدن المحافظة، مرتبطة بالمركز الموحد في شرم الشيخ، وسيتم ربط السيطرة والتحكم مع الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ بمدينتي شرم الشيخ والطور.

«هايد بارك» مركز تسوق عالمي ومجمع بنوك

وأكد اللواء خالد فودة أن من أبرز المشروعات التي يجري إنشاؤها هي الحديقة المركزية بشرم الشيخ، على مساحة تزيد عن 110 آلاف متر مربع، موضحاً أن الحديقة تعتبر أول حديقة ذكية في المحافظة، وتقع بجوار مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، على الطريق الأوسط.

وتابع أنه جري التخطيط لإنشاء أول «هايد بارك» كمركز تسوق عالمي، ومجمع بنوك بالحديقة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمؤتمر الدولي للتغير المناخي (COP 27)، في نوفمبر 2022.

وأوضح المحافظ أن الحديقة تحتوي على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية، التي تخدم أهالي ورواد المدينة، ومنها مول تجاري، وسلسلة بنوك، وحضانة، ومطاعم متميزة، وصالة طعام «فود كورت» تحتوي على عدة مطاعم متنوعة ذات السمعة العالمية، بالإضافة إلى مسرح مكشوف، ومساحات مكشوفة، وأماكن للجلوس، وحدائق فواكه مثمرة، وخدمات لرواد شرم الشيخ، ودورات مياه عمومية، ونظام صوتي كامل بالحديقة، وعدة نافورات وبحيرات مائية.