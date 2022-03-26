شرم الشيخ تستعد لقمة المناخ بأول مجلس مدينة ذكي.. خدمات وبنوك «صور»

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، إن مدينة شرم الشيخ تشهد تنفيذ مشروعات قومية لم يسبق لها مثيل، موضحا أن القيادة السياسية تسعى إلى تحويل شرم الشيخ إلى أيقونة المدن السياحية العالمية، من خلال استضافة قمة المناخ المقررة نوفمبر المقبل.

وأشار «فودة»، في تصريحات خاصة، إلى تنفيذ عدة مشروعات مهمة، الهدف منها رفع كفاءة المدينة في كل المحالات، والقضاء على العشوائيات من خلال تطوير الرويسات، إضافة إلى إدخال الخدمات الرقمية في المصالح الحكومية.

مجلس مدينة ذكي

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه يُجرى تنفيذ مشروع أول مجلس مدينة ذكي لمدينة شرم الشيخ على مساحة 20 ألف متر مربع، وهو أول مجلس ذكي يقدم خدمات للمواطنين والمستثمرين في وقت قصير ودون تدخل عنصر بشري، للقضاء على الروتين والبيروقراطية.

وأوضح أن نسبة التنفيذ الحالية لمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد بلغت نحو 70%، حيث يجرى إنهاء أعمال التشطيبات تمهيدا لافتتاحه قبل قمة المناخ المقرر انعقادها نهاية هذا العام، مشيرا إلي أنه يقوم بجولة أسبوعيا أو جولتين لمتابعة الأعمال بالمجلس ودفع عجلة العمل بالموقع.

ويقع مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ، وهو مزود بمناطق خدمية وجراج سيارات وبنوك.

حديقة ذكية

وقال اللواء خالد فودة، إن جنوب سيناء من أولى المحافظات التي تطبق الرقمنة والخدمات الذكية، في ظل اتجاه الدولة إلى التحول الرقمي في كل المجالات، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ الآن أكبر مشروع حديقة خضراء بمدينة شرم الشيخ، وهي أول حديقة ذكية حيث تقرر أن يتم إنشائها طبقا لما وصلت إليه التكنولوجيا من حيث الزراعات والإضاءة والري.

وتابع المحافظ، أنه جرى البدء في إنشاء الحديقة علي مساحة 110 آلاف متر مربع، وتقع بجوار مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد بمنطقة حي النور، وتضم عددا من البحيرات الصناعية التي تجذب السياح والمواطنين، ومولا تجاريا يضم أشهر الماركات العالمية، وعددا من البنوك والنافورات الحديثة، فضلا عن أعمال التشجير واللاند سكيب، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية.