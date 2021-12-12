افتتاح أول مجلس مدينة ذكي في مصر بشرم الشيخ الشهر المقبل

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص اليوم الأحد، إن المحافظة تطبق كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وهي سباقة في كل شيء، مشيرا إلى إنشاء أول مجلس مدينة ذكي في مصر وهو مجلس مدينة شرم الشيخ المقرر افتتاحه الشهر المقبل، كما أطلقت المحافظة الخدمات الرقمية وبرامج المخازن والمشتريات في الديوان العام.

وأشار إلى أن الديوان العام يطبق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي 2030 في مجال التحول الرقمي، وقال إنه في إطار سعي المحافظة للنهوض في كل المجالات أطلقت محافظة جنوب سيناء تطبيق علي الهواتف المحمولة باسم «south Sinia» ويُسمح بتحميله من أجهزة أندرويد، وآبل.

تطبيق باللغتين العربية والإنجليزية

وأكد المحافظ لـ«الوطن»، أن التطبيق الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، ويستهدف ثلاث فئات، هي المواطن سواء من جنوب سيناء أو خارجها، والمستثمر، والسائح.

وأشار إلى أن كل فئة من الفئات الثلاث المستهدفة تجد كل ما يحتاجه على هذا التطبيق، والذي يساعد المستثمر في معرفة فرصة الاستثمار وأماكن المشروعات بالمحافظة، كما يمكن للمواطن ممتابعة آخر أخبار جنوب سيناء وكل ما يتعلق بالوظائف الحكومية وغير الحكومية، لافتا إلى أن التطبيق يسمح للمواطن بالتقديم في بعض المسابقات ومعرفة النتائج.

خدمات السياحة

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن التطبيق الجديد يوفر للسياح من كل الجنسيات خدمات كثيرة، أبرزها خارطة بكل المعالم السياحية الموجودة على أرض المحافظة، وكل أسماء الفنادق بمختلف النجوم، وهناك أرقام تليفونات لحجز الفندق من داخل مصر أو خارجها.

وأشار إلى أن من أبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق للسياح هي مراكز الغوص وأرقام الهواتف للتواصل معهم وحجز الرحلات، والمطاعم الشهيرة، ومكاتب السياحة، وحجز الطيران، إضافة إلى أهم المحميات الطبيعية في جنوب سيناء والرحلات البحرية.

فرص الاستثمار

وأكد المحافظ، أن التطبيق يساعد المستثمرين الأجانب والعرب في معرفة مقومات الاستثمار بالمحافظة، وأهم الفرص المتاحة، وكيفية التقديم على الفرص في المناطق المتاحة، مؤكدا أن التطبيق سيجري تطويره كل فترة ليواكب التطور الذي يشهده العالم حاليا في مجال الانترنت، ليكون نموذج يحتذي به.