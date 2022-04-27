الحكم على زعيمة ميانمار السابقة بالسجن 5 سنوات في تهم فساد

أفادت وكالة «فرانس برس»، أنَّ المحكمة أدانت حاكمة ميانمار السابقة أونج سان سو تشي اليوم، وعاقبتها بالسجن 5 سنوات إضافية بتهمة الفساد، بحسب ما نقله موقع قناة «العربية».

600 ألف دولار رشاوى

واتهم المجلس العكسري الذي يحكم البلاد حالياً، الحاكمة السابقة والتي تبلغ من العمر 76 عاماً، بتلقي رشاوى بقيمة 600 ألف دولار وأكثر من 11 كيلوجراماً من الذهب من الوزير السابق المكلف بمنطقة رانجون فيو مين ثين، بينما نفت «أونج سان سو تشي» هذه التهم، في الوقت الذي أبقت المحكمة على عشر اتهامات ضدها بالفساد.

وتمّ إيداع «أونج سان سو تشي»، تحت الإقامة الجبرية منذ فبراير من عام 2021، وسبق وأن حكم ضدها بالسجن لمدة 6 سنوات تمّ تخفيفها إلى عامين.

وبحسب قناة «العربية» فإنّ المكان المخصص للحاكمة السابقة هو مكان سري، كما أنَّ محاميها ممنوعون من التواصل مع وسائل الإعلام وكذلك المنظمات الدولية.

ولا تواجه «أونج سان سو تشي» وحدها تهم فساد بل انضم عليها عدد من المقربين، حيث حُكم على وزير سابق في حكومتها بالسجن 75 عاماً وآخر بالسجن عشرين عاماً، وحُكم على عضو برلماني سابق بالإعدام، بينما فر آخرون إلى خارج البلاد.

مطالبات بسحب جائزة نوبل

ورغم حصول «أونج سان سو تشي» على جائزة نوبل للسلام إلا أنَّها تعرضت لهجوم وانتقادات كثيرة على خلفية عمليات العنف والإبادة التي تمت ضد مسلمي الروهينجا، إذ حصدت عريضة تطالب بسحب جائزة نوبل للسلام من أون سان سو تشي على أكثر من 300 ألف توقيع جماهيري تطالب فيه اللجنة المنظمة للجائزة بسحب الجائزة منها، كما أصدرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في 4 سبتمبر 2017 بيانًا دعت فيه لجنة جائزة نوبل لسحب جائزتها للسلام من أون سان سو تشي، لتشجيعها على المجازر التي تمت بحق مسلمي الروهينجا.