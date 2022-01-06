أحمد المسلماني: مصر تنافس نفسها في جائزة نوبل.. وأتمنى فوز محمد ثروت

قال المحلل السياسي أحمد المسلماني، إن العلم يركز حاليا على التحكم في حركة الإلكترون في الذرة، لافتا إلى أن الدكتور أحمد زويل، تفاعل على جزئيات المادة ووصل إلى زمن جديد لم يحدث في التاريخ الإنساني وهو البيكو ثانية وهو واحد على الألف من الثانية ثم وصل لزمن أدق وهو الفيتمو ثانية وهو واحد على مليون على مليار من الثانية.

من هو العالم المصري محمد ثروت حسن؟

وأضاف «المسلماني» خلال استضافة في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الأربعاء، أن العالم محمد ثروت حسن استخدم ميكروسكوب رباعي الأبعاد، وهو شاب مصر من الفيوم درس في كلية العلوم بالفيوم، ثم حصل على الماجستير من جامعة القاهرة وسافر إلى مجموعة معاهد ماكس بلانس في ألمانيا ليحصل على الدكتوراه، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو كان أحد أعضاء الفريق البحثي المساعد للدكتور زويل، لذا فإن مصر تنافس نفسها من خلال هذا الباحث.

تطوير قدرة الميكروسكوب الرباعي

وأوضح المحلل السياسي، أن «ثروت» طور قدرة الميكروسكوب الرباعي بدقة تصل 16 ضعفا وبعدها أيضا استطاع تقسيم الثانية، لافتا إلى أن هذا التطور فاق التطور الذي طبقه العالم أحمد زويل، وهذا التطوير له تطبيقات عسكرية ومدنية، متمنيا أن يحصل على جائزة نوبل كما حصل عليها زويل، مؤكدا أن العالم سيدخل سرعة أعلى من الـ«فور جي» وسيسهل الاتصال بالكواكب الأخرى بسرعة رهيبة.

القدرة على التحكم في الإلكترون

وأكد أن النقطة الأكثر إثارة هي القدرة على التحكم في الإلكترون والخواص الفيزيائية للمادة وسيكون الزجاج قادر على توصيل الكهرباء وهذه ستكون خاصية جديدة.