مرصد الأزهر يطالب بتدخل حاسم لحل أزمة الروهينجا بعد حريق مئات المنازل

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب، أن تطور الأوضاع المتردية التي يعاني منها الروهينجا، أسفر عن حريق بأحد مخيمات اللجوء بمدينة «كوكس بازار» في بنجلاديش، أدى إلى تدمير مئات المنازل، ووفق موقع «سي إن إن»، فإن الحريق اندلع في المخيم رقم 16 بالمدينة الحدودية، التي تأوي نحو مليون لاجئ روهينجي، فروا من ميانمار، بعد شن حملة ممنهجة ضدهم عام 2017.

إخماد الحريق والسيطرة ‏عليه

وبحسب بيان عن مرصد الأزهر، نقل عن مسؤول ملف اللاجئين في الحكومة البنجالية، أن عمَّال الإغاثة، تمكَّنوا من إخماد الحريق والسيطرة ‏عليه، مضيفًا أن سبب الحريق غير معلوم حتى الآن.‏

وأشار إلى أن الأسبوع الماضي، شهد حريقًا آخر، التهم مركز مُخصَّص لعلاج اللاجئين من فيروس ‏«كوفيد- 19» في أحد مخيمات «كوكس بازار»، لكنه لم يسفر عن وقوع ضحايا، وفي مارس ‏الماضي، اندلع حريق مُدمِّر اجتاح أكبر مخيم للاجئين في العالم بالمدينة ذاتها، مخلفًا 15 وفاة، وأكثر من 10 آلاف إصابة بحروق متفاوتة.

‏إنهاء أكبر أزمة إنسانية في العالم

وأعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن قلقه البالغ، إزاء هذه الأحداث التي يتعرض لها لاجئو الروهينجا، مؤكدًا أنه آن الأوان لكي يتخذ المجتمع الدولي والهيئات المعنية، إجراءات تسهم في ‏إنهاء أكبر أزمة إنسانية في العالم.

كما ينوِّه المرصد مُجدَّدًا، بأنه لن يتوان عن متابعة ملف «الروهينجا»، لتسليط الضوء على معاناتهم، حتى يتم التوصل إلى حل حاسم لأزمتهم المتفاقمة، بعد أن باتوا يتعرضون حاليًا للبرد القارس، في ظِل انخفاض ‏درجات الحرارة الناجمة عن الأزمة المناخية التي سبق وحذر منها الأزهر الشريف، والعديد من الجهات المعنية.