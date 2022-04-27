وزير النقل يترأس اجتماع جمعية شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس أي تي»

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس أي تي»، حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وعرض تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي، بالإضافة إلى عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن مراجعة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2021 وحيث حققت الشركة ارباحاً خلال عام 2021 مقدراها 15 مليون جنيه مقابل 12.6 مليون جنيه خلال عام 2020.

استعراض أهم مشروعات الميكنة

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة المهندس خالد عطية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها مثل الميكنة المتكاملة للمحطات الذكية «عدلي منصور ومحطة قطارات صعيد مصر وبدر»، ومشروعات ميكنة المزلقانات ومشروع ربط نظام حجز التذاكر الجديد والقديم بالبوابات الالكترونية للمحطات الرئيسية بالسكك الحديدية التي شهدت تركيب البوابات بها كمرحلة أولى وهي محطات رمسيس والجيزة وسيدي جابر ومصر بالاسكندرية ودمنهور وكذلك ميكنة بوابات الدخول والخروج والموازين بميناء الإسكندرية ضمن تطبيقات الميناء الذكي وميكنة نظام الإشارات بخط القاهرة السويس وميكنة 30 محطة سكة حديد ضمن الخطة الشامة لوزارة النقل لتطوير وميكنة كافة محطات السكك الحديدية وكذلك مشروع ميكنة عدد من محطات التحصيل التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري مثل محطة تحصيل البغدادي الجاري بالإضافة إلى إدارة الأصول لعدد من المؤسسات كما أكد رئيس الشركو على تركيب ماكينات TVM لحجز التذاكر بمحطة دمهور للسكك الحديدية مكوناتها محلية بنسبة 95 % وكذلك إتاحة الواي فاي WI-Fi المجاني بالمحطة.

وأشاد وزير النقل بالجهود التي بذلها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة خلال الفترة الماضية للنهوض بالشركة وتقديم خدمات متميزة في مجال تكنولوجيا معلومات النقل سواء لبعض الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل أو بعض المؤسسات والشركات الأخرى غير التابعة والمتعاقدة مع الشركة لتنفيذ مشروعاتها في هذا المجال.

ضرورة التكامل بين نظام الحجز الجديد والقديم مع بوابات الدخول والخروج بالمحطات

كما أكد الوزير على ضرورة التكامل بين نظام الحجز الجديد والقديم مع بوابات الدخول والخروج بالمحطات مع ضرورة عمل تذكرة موحدة لكافة وسائل النقل المتوجدة بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية وهي «القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث للمترو – خط سكة حديد القاهرة السويس – اتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري – اتوبيسات السوبرجيت»، وذلك تزامنا مع افتتاح القطار الكهربائي الخفيف LRT في موعده المحدد وكذلك وجود تذكرة موحدة في محطة امبابة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ومحطة توبيسات BRT الجاري إنشائها على الطريق الدائري في نفس المنطقة لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وجاء ذلك ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل بإصدار تذكرة موحدة لكافة وسائل المواصلات في مصر كما وجه الوزير بالتركيز خلال الفترة المقبلة على قيام الشركة بسرعة نهو هذه المشروعات وزيادة نسبة المكون المحلي بها خاصة مع أهميتها في تقديم خدمة مميزة للمواطنين مع ضرورة التوسع في نشاط الشركة بأن يمتد إلى كافة هيئات وزارة النقل العشرة وشركاتها التابعة وليس هيئة السكك الحديدية بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون مع الموسسات والهيئات الأخرى في الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات.