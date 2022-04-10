وزير النقل ومحافظ سوهاج يفتتحان منظومة النقل الجماعي بالمحافظة (صور)

افتتح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مساء السبت، خطوط النقل الجماعي من أمام ديوان العام محافظة سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

نقل جماعي آمن ومنظم

يأتي ذلك للتسهيل على المواطنين، ولعمل نقل جماعي آمن ومنظم، حرصا على المواطنين، تابع لوزارة النقل والأجهزة التنفيذية لمحافظة سوهاج، بدعم ومعاونة اللواء طارق.

جاء المشروع فى إطار مبادرة حياة كريمة، ويخدم كل أبناء وشعب سوهاج من خلال الربط بين مدن «طهطا- سوهاج والعسيرات- سوهاج- وجرجا- سوهاج والمراغة سوهاج والكوثر سوهاج وساقلته سوهاج والمنشاة ـ سوهاج»، إذ يهدف المشروع لتوفير عدد من سيارات المينى باص مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة.

توقيع عقد الخطين الثاني والثالث قريبا

وكان وزير النقل، أكد أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عقد الخطين الثاني والثالث، مع شركة عالمية ضمن خطة وزارة النقل، لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، مكونة لخدمة الصعيد، وذلك بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليا.

وأضاف أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة، ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر، وستغطي أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة، والقائمة، فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا، سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

يذكر أن افتتاح الخطوط، كان مقررا له الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، ولكن نظرا لارتباط الفريق كامل الوزير، بموعد طارئ بمحافظة القاهرة، قرر تقديم الموعد ليصبح في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء السبت.