أمين الفتوى يوضح وقت صلاة التهجد وعدد ركعاتها «الاستيقاظ في جوف الليل»

كشف الدكتور أحد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، وقت صلاة التهجد، والفرق بينها وبين صلاة قيام الليل، وذلك خلال إجابته على سؤال طرحه أحد الأشخاص يقول فيه «إذا نمت بعد العشاء واستيقظت فصليت فهل يكون هذا تهجدًا أم قيام ليل؟ وما الفارق بينه وبين التهجد؟»، وأجاب عن هذا السؤال موضحاً الفرق ووقت كل منهما.

وقت صلاة التهجد

وحول وقت صلاة التهجد قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة التهجد جزء من قيام الليل، حيث يبدأ وقت قيام الليل من بعد صلاة العشاء، وحتى آذان الفجر، ولكن الفرق بينهم أن وقت صلاة التهجد إذا صليت العشاء ونمت ثم استيقظت فهذا يكون تهجدًا.

صلاة التهجد

وعن وقت صلاة التهجد أضاف الدكتور أحمد وسام، أن التهجد جزء من صلاة القيام، ولكنه يأتي بعد نوم، ووقته من وقت قيام الليل، وذلك من بعد العشاء إلى أذان الفجر، ولكن أفضل وقت في هذه المدة هو الثلث الأخير من الليل، حيث إنه وقت السحر والخشوع وتجلِّي الفيوضات الربانية على القائمين والمستغفرين والذاكرين.

عدد ركعات صلاة التهجد

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن عدد ركعات التهجد نفس عدد ركعات صلاة قيام الليل، وهو مطلق، حيث يصلي المسلم ما أقدره الله عليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى».

شروط صلاة التهجد

وتابع الدكتور أحمد وسام حديثه عن وقت صلاة التهجد، أنه يشترط لصلاة التهجد الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وطهارة الثوب والبدن، والمكان، كما يشترط أيضا ستر العورة، واستقبال القبلة، وأدائها في وقتها، الذي يبدأ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر.