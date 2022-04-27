مقدار زكاة الفطر بالكيلو 2022 في مصر.. الإفتاء توضح النصاب الشرعي

مقدار زكاة الفطر بالكيلو 2022 في مصر، من الأسئلة التي يتابعها كثيرون لاسيما مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر، وأوضحت دار الإفتاء المصرية النِصاب الشرعي لزكاة الفطر التي يجب إخراجها قبل صلاة العيد، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو 2022 في مصر

وبخصوص موضوع مقدار زكاة الفطر بالكيلو 2022 في مصر، ذكرت دار الإفتاء أنها تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلًا، والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: «صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى».

وأشارت دار الإفتاء في معرض الحديث عن موضوع مقدار زكاة الفطر بالكيلو 2022 في مصرإلى أنه يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد، صاع من غالب قُوتِ البلد على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين، ويخرجها العائل عمَّن تلزمه نفقته».

حساب قيمة زكاة الفطر 2022

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أن الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام 2022 بلغ 15 جنيها، وبخصوص حساب قيمة زكاة الفطر 2022 قالت الدار، إنَّ سعر أردب القمح يبلغ 900 جنيه والأردب عبارة عن 150 كيلوجرامًا، إذن سعر الكيلو 6 جنيهات، ونصاب زكاة الفطر صاع من قمح، والصاع يساوي 2.04 كيلو.

وواصلت دار الإفتاء المصرية حديثها عن حساب قيمة زكاة الفطر 2022 : «يتم ضرب 2.04 كيلو في 6، يصبح الناتج 12.24 جنيه»، ودار الإفتاء أعلنت أنَّ الحد الأدنى 15 جنيها للفرد، بما يعني أكثر من السعر السابق الإشارة إليه قليلا لمراعاة اختلاف الأسعار في الأردب، منوهة إلى أنَّه يجب إخراجها قبل صلاة العيد، وتجوز أيضًا من أول يوم في رمضان».

الأصل إخراج زكاة الفطر طعاما

واتصالا بموضوع مقدار زكاة الفطر بالكيلو 2022 في مصر فقد أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنّ الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير.

وأوضح المركز أن هناك 3 أنواع لإخراج زكاة الفطر حسب الحالة المادية للمُزكي وفقا لأسعار القمح والأرز والزبيب على الترتيب، إذ أنَّه: «يستحب حين إخراج زكاة الفطر أن تُراعَى مصلحةُ الفقير على حسب حال المُزكِّي يسارًا وإعسارًا، وباعتبار ما يَطعمه وعيالُه»

وتابع: «فمن كان مُعسِرًا فليُخرج الزَّكاة على القمح، أي ما قيمته 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن الفرد، ومن كان مُتوسِّط الحال فليُخرج الزكاة على الأرز، أي ما قيمته 30 جنيهًا عن الفرد، ومن كان مُوسرًا فليخرج الزكاة على الزبيب مثلاً، أي ما قيمته 175 جنيهًا عن الفرد».