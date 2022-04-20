عاجل.. الأزهر يوضح أنواع زكاة الفطر حسب قدرة الفرد: من 15 إلى 175 جنيها

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن هناك 3 أنواع لإخراج زكاة الفطر حسب الحالة المادية للمُزكي وفقا لأسعار القمح والأرز والزبيب على الترتيب، إذ أنَّه: «يستحب حين إخراج زكاة الفطر أن تُراعَى مصلحةُ الفقير على حسب حال المُزكِّي يسارًا وإعسارًا، وباعتبار ما يَطعمه وعيالُه».

زكاة الفطر

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيما يخص إخراج زكاة الفطر:

1- فمن كان مُعسِرًا فليُخرج الزَّكاة على القمح، أي ما قيمته 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن الفرد.

2- ومن كان مُتوسِّط الحال فليُخرج الزكاة على الأرز، أي ما قيمته 30 جنيهًا عن الفرد.

3- ومن كان مُوسرًا فليخرج الزكاة على الزبيب -مثلاً-، أي ما قيمته 175 جنيهًا عن الفرد.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر هذا العام مبلغ 15 جنيهًا للفرد، بناء على سعر القمح باعتباره السلعة الأهم في مصر.

حساب قيمة زكاة الفطر 2022

وبخصوص حساب قيمة زكاة الفطر 2022 قالت الدار، إنَّ سعر أردب القمح يبلغ 900 جنيه والأردب فيه 150 كيلوجرامًا، إذن سعر الكيلو 6 جنيهات، ونصاب زكاة الفطر صاع من قمح، والصاع يساوي 2.04 كيلو.

وواصلت دار الإفتاء المصرية حديثها عن حساب قيمة زكاة الفطر 2022 بطريقة سهلة: «يتم ضرب 2.04 كيلو في 6، يصبح الناتج 12.24 جنيه»، ودار الإفتاء أعلنت أنَّ الحد الأدنى 15 جنيها للفرد، بما يعني أكثر من السعر السابق الإشارة إليه قليلا لمراعاة اختلاف الأسعار في الأردب، منوهة إلى أنَّه يجب إخراجها قبل صلاة العيد، وتجوز أيضًا من أول يوم في رمضان.