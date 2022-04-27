مقتل 11 شخصا باصطدام شاحنة بخطوط كهرباء في مهرجان ديني بالهند

تعرضت شاحنة كانت تحمل مزينة كبيرة للمشاركة في مهرجان هندوسي، إلى حادث كبير تسبب في مقتل 11 شخصاً كانوا في طريقهم للمشاركة في المهرجان، بحسب موقع قناة «العربية».

موكب احتفالي هندوسي

وقالت الشرطة الهندية، إن أحد عشر شخصاً تعرضوا للصعق بالكهرباء حتى الموت، وذلك خلال ملامسة شاحنة كانت تحمل مزينة كبيرة، الخطوط العلوية لنقل الكهرباء، أثناء مشاركتهم في موكب احتفالي هندوسي جنوب الهند.

وأضافت الشرطة أن ملامسة الخطوط العلوية للكهرباء تسبب في نشوب حريق في الشاحنة، التي كانت تحمل مزينة كبيرة وحولها عدد كبير من الأشخاص، نتيجة شرارة كهربائية نتجت عن ملامسة المزينة لخطوط الكهرباء العلوية.

وفاة 11 وإصابة 3

وأوضحت الشرطة الهندية، أن الحادث نتج عنه وفاة 11 شخصاً، إلى جانب إصابة 3 أشحاص آخرين بحروق، لافتة إلى أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى في مدينة ثانجافور بولاية تاميل نادو الهندية.

وأعلنت السلطات المحلية عن الحادث الذي وقع في وقت مبكر من اليوم، عندما كانت العربة تسير في موكب في منطقة ثانجافور، على بعد 340 كيلومتراً جنوب تشيناي، عاصمة الولاية، موضحة أن معبدا هندوسيا هو من نظم الموكب، دون توافر أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

وتعد مدينة ثانجافور الهندية، مركزاً دينياً وفنياً مميزاً في الهند، كما أنها تشتهر بهندسة معمارية مميزة ، وتضم المدينة عددا كبيرا من معابدها التراثية.

وتضم الهند العديد من الديانات والثقافات المختلفة، وتحتل الديانة الهندوسية المرتبة الأولى في البلاد وتشكل 79.8% من عدد الشكان، يليها في المرتبة الثانية الدين الإسلامي بنسبة تصل إلى 14.2%، وتحتل الديانة المسيحية المرتبة الثالثة بنسبة 2.3%، لتأتي بعدها الديانة السيخية في المرتبة الرابعة بنسبة 1.7%، وتأتي الديانة البوذية في المرتبة الخامسة بنسبة 0.7%، أما الديانة الجاينية تأتي في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.4%، أما الأشخاص الذين لا يدينون بديانات تبلغ نسبتهم 0.2%.