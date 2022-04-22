حصاد الزراعة في أسبوع.. اعتماد دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإنفوجراف الأسبوعي في نسخته رقم 87، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 15 إلى 21 أبريل الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الخامس للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال هذا الأسبوع، استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية الشقيقة والوفد المرافق لها وبحث معها آفاق التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي، وكذلك إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين الإماراتيين، كما استقبل أيضا «جينهلد ستوردلين»، المدير التنفيذي لمؤسسة ‏الغذاء النرويجية، لبحث تعزيز مرونة القطاع الزراعي ودعم الابتكارات الخاصة بنظم التكيف لمواجهه التغيرات المناخية.

اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية ADP

كما عقد وزير الزراعة اجتماعا مع الدكتور كمال عبدالله المدير التنفيذي لشركة القناة للسكر والوفد المرافق له وبحث معه الموقف التنفيذي للمصنع والأرض التابعة للشركة، كذلك ترأس القصير اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية ADP وبحث معهم الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية، حيث تم استعراض المحفظة الائتمانية للبرنامج بقيمة 9.3 مليار جنيه.

كما كرم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور حمدي موافي رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز بالوزارة بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2022، كذلك يتابع وزير الزراعة موسم حصاد القمح بالمحافظات على مستوى الجمهورية، حيث يتلقى تقارير يومية من قيادات الوزارة المعنية، كما وجه بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.

اعتماد دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال هذا الأسبوع، اعتماد دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من تحصين أكثر من 5.9 مليون جرعة ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع منذ بداية انطلاق الحملة 15 مارس حتى الآن.

كما نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاشتراك مع محافظة القليوبية يوم حقلي موسع بأحد الحقول الارشادية في قرية فرسيس بمركز بنها لتشجيع المزارعين على توريد محصول القمح، كذلك نفذت أفرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالبحيرة وكفر الشيخ قوافل إرشادية وتوعوية ليلاً بأسواق الماشية التي تعمل بالليل خلال شهر رمضان الكريم وتم توزيع البروشورات الإعلانية الخاصة بالصندوق.

العيد القومي لمحافظة أسيوط

كما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة أسيوط، بعنوان: «هنا أسيوط.. حضارة وتراث وزراعة»، واختتمت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي الدورة التدريبية لبعض المبعوثين من دولة العراق الشقيق تحت عنوان «فحص التقاوي طبقا للنظم الدولية»، كما أعلن المهندس عماد عبد المنعم القائم بأعمال مدير حديقة الاورمان ان الحديقة تقدم خدماتها لأول مرة طوال أيام وليالي شهر رمضان وذلك على هامش معرض زهور الربيع.

وبحثت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، مع الدكتور محمد حجي مدير عام الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف خدمة المنتجين والمصدرين وتنمية وزيادة خبراتهم لزيادة الصادرات الزراعية من خلال تنفيذ ورش عمل حقلية متخصصة للمحاصيل التصديرية بالمحافظات الإنتاجية لهذه المحاصيل، كما بلغ اجمالي الشهادات التي أصدرها المعمل بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء خلال هذا الأسبوع حوالي 7000 شهادة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة.