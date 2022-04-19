الهند تسجل 1247 حالة إصابة بفيروس كورونا.. وشنغهاي تعلن عن 7 وفيات

سجّلت الهند، اليوم الثلاثاء، 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز»، الهندي.

بدورها، أعلنت مدينة شنغهاي الصينية، وفاة 7 مصابين بـ«كورونا»، و17332 حالة إصابة محلية بدون أعراض. وكانت «لجنة الصحة الوطنية»، الصينية، أعلنت في تقرير يومي، أن البر الرئيسي لـ البلاد سجل أمس الاثنين، 3297 إصابة محلية العدوى بالفيروس بينها 3084 حالة تم تسجيلها في شنغهاي.

18 منطقة صينية تسجل حالات إصابة جديدة محلية العدوى

وسجّلت 18 منطقة صينية، حالات إصابة جديدة محلية العدوى بما في ذلك 88 حالة في مقاطعة جيلين الواقعة شمال شرقي البلاد، وأشارت اللجنة الصينية، إلى خروج 1912 من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء في البر الرئيسي الصيني، ليرتفع إجمالي المرضى الذين خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم إلى 153319 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وسجل البر الرئيسي الصيني، 188351 إصابة مؤكدة بـ «كورونا» حتى الآن، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إقليم «كيونجكي» الكوري الجنوبي يسجل 29671 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، أن عاصمة البلاد «سول»، أبلغت عن 21819 حالة إصابة منقولة محليا، فيما سجل إقليم كيونجكي،29671 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب»، الكورية الجنوبية.

من جانبها، قالت مدينة إنتشون الواقعة على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة الكورية الجنوبية «سول»، إنها سجلت 6668 حالة إصابة بالفيروس.

وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، سجلت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء،118504إصابة جديدة بالفيروس، و130 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».