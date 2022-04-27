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378 مليون جنيه أرباح «القابضة للأدوية» في 2020-2021

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محمود الجمل
12:49 م | الأربعاء 27 أبريل 2022
378 مليون جنيه أرباح "القابضة للأدوية" في 2020-2021

378 مليون جنيه أرباح "القابضة للأدوية" في 2020-2021

اعتمدت الجمعية العمومية للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام  نتائج أعمال 2020/2021 بصافي أرباح بلغت 378 مليون جنيه صافي الربح المجمع وتعتمد ضخ 381 مليون جنيه في مشروع GMP.

اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان رسمي إن الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قررت اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2021.

عرض  تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2020/2021

ومن جانبه عرض الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، خلال الجمعية، تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2020/2021، حيث أظهرت القوائم المالية المجمعة تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 5.6 مليار جنيه وصافي ربح بنحو 378 مليون جنيه. كما تم استعراض مراحل التطوير المخططة والفعلية بالشركات التابعة لتحقيق متطلبات GMP «ممارسات التصنيع الجيد»، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية على مدار العام المالي 2020/2021 وحتى نهاية مارس 2022 بإجمالي نحو 381 مليون جنيه، ومن المقرر إنجاز المرحلة الثالثة خلال العام المالي 2022/2023 بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وأشارت «قطاع الأعمال» في البيان الصحفي أنه فيما يخص مشروع التحول الرقمي، تم الانتهاء من تركيب برنامج ERP في شركتي المرحلة الأولى «سيد ، النيل» وجاري حاليا التشغيل الفعلي، كما يجري التجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.