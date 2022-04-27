عاجل .. روسيا تفرض عقوبات على 287 برلمانيا في مجلس العموم البريطاني

أفادت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلاً عن الخارجية الروسية، إن روسيا فرضت عقوبات شخصية على 287 عضواً في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، دون أي تفاصيل.

الحرب الروسية الأوكرانية تدخل يومها الـ63

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ63 على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن بلاده عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.