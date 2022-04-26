بريطانيا: تراجع إمدادات أوكرانيا من الحبوب يسبب مزيدا من التضخم عالميا

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، عدة أحداث مهمة خلال الساعات القليلة الماضية، كان أبرزها إعلان الاستخبارات البريطانية، أن ارتفاع أسعار الحبوب، سيهدد الأمن الغذائي العالمي، على خلفية «الحرب الروسية الأوكرانية»، فيما شهدت السعودية، تصنيف إيجابي لـ شركة «أرامكو».

وأعلنت الاستخبارات البريطانية، ان انخفاض إمدادات أوكرانيا من الحبوب إلى العالم سيسبب مزيدا من التضخم، مضيفة أن ارتفاع أسعار الحبوب سيهدد الأمن الغذائي العالمي

بريطانيا: الحرب «الروسية الأوكرانية» أدت لتعطيل الإنتاج الزراعي

وأشارت الاستخبارات البريطانية، إلى أن الحرب «الروسية الأوكرانية» أدت لتعطيل الإنتاج الزراعي بشكل كبير، موضحة أن هناك مخاوف من تضخم دولي بسبب نقص إنتاج الحبوب في أوكرانيا.

وأضافت الاستخبارات البريطانية، ان من المرجح أن يكون محصول الحبوب الأوكراني هذا العام أقل بنسبة 20% من العام الماضي 2021 بسبب الحرب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال موظف كبير في وزارة النقل الفيدرالية الألمانية، مايكل ثورير، من جانبه، إن «برلين» تخطط بالتعاون مع شركة «كارجو» أكبر شركة شحن بالسكك الحديدية في أوروبا لإطلاق جسر حبوب من أوكرانيا، لضمان إمداداتها لـ بلادها، مضيفا إنه ملزم بضمان تسليم 20 مليون طن من الحبوب من أجل منع كارثة المجاعة في العالم.

ومددت وزارة «الخزانة» الأمريكية، بدورها، الموعد النهائي للمعاملات مع مجموعة «جاز الروسية لصناعة السيارات حتى 25 مايو المقبل، كما حددت الوزراة الروسية، نفس الموعد للمستثمرين الأمريكيين للتخلي عن أسهمها.

وقالت وسائل إعلام، إن دول البلطيق «لاتفيا-ليتوانيا-إستونيا»، مستمرة في شراء الكهرباء من روسيا، بل ومضاعفتها حجم الواردات في مارس الماضي مقارنة بشهر يناير، وشهد حجم المشتريات، ارتفاعا إلى 600 ألف ميجا/ساعة، رغم قرار مشغلي دول البلطيق فرض قيود على استيراد الكهرباء الروسية.

وسجلت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الاثنين، ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك». وارتفع مؤشر «ناسداك المجمع»، بـ165.56 نقطة أو 1.29%، ليغلق عند 13004.85 نقاط، فيما صعد مؤشر «داو جونز الصناعي» بـ238.06 نقطة، بما يعادل 0.70%، ليسجل عند الإغلاق عند 34049.46 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع «ستاندرد أند بورز 500» بـ0.57%

وشهد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» القياسي، من جانبه، ارتفاع بـ24.34 نقطة أو 0.57%، ليحقق عند إغلاق التداول 4296.12 نقطة.

في السعودية، أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيفها لـشركة «أرامكو» السعودية عند «أيه»، وعدلت نظرتها المستقبلية للشركة من مستقرة إلى إيجابية.

«فيتش»: ارتفاع أسعار النفط سيدعم شركة «أرامكو» السعودية

وأشارت «فيتش»، إلى أن ارتفاع أسعار النفط، سيدعم الشركة السعودية، وسترتفع النفقات الرأسمالية السنوية لـ«أرامكو» إلى 40 مليار دولار - 50 مليار دولار في العام الجاري، وأوضحت الوكالة أن شركة«أرامكو» السعودية، لديها هدف طموح يتمثل في دفع ما لا يقل عن 75 مليار دولار أمريكي كأرباح سنوية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ورفضت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» التعليق على صفقة الملياردير الأمريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مؤسس شركة «سبيس إكس»، إيلون ماسك، لشراء «تويتر»، وقالت المتحدثة باسم الرئاسة، جين ساكي، إن القلق ليس جديدا، موضحة أن هذه منصات التواصل الاجتماعي في حاجة لأن تخضع للحساب.

وأشار الرئاسة الأمريكية، إلى أن رئيس البلاد جو بايدن عبر مرارا عن قلقه إزاء قوة وسائل التواصل الاجتماعي في نشر معلومات مضللة، فيما أضافت بساكي أن «البيت الأبيض» يواصل العمل من أجل إلغاء القانون 230 الذي يحمي شركات الإنترنت من المحاسبة على المحتوى الذي ينشره المستخدمون، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، توصل ماسك، إلى اتفاق للاستحواذ على «تويتر»، سيحصل المساهمون بموجبه على 54.20 دولار للسهم، فيما تصل إجمالي قيمة الصفقة إلى 44 مليار دولار.

تراجع أسهم شركة «تسلا» بنسبة 0.7%

وفي وقت سابق، عقب الإعلان عن عملية الاستحواذ، تراجع أسهم شركة «تسلا» بنسبة 0.7%. وقال ماسك، في أول تصريح، بعد إتمام الصفقة، إن «تويتر» لديه إمكانيات هائلة وسيعمل على توفيرها، كما سيعمل على زيادة الثقة في المنصة.

وأضاف الملياردير الأمريكي، أن يريد جعل «تويتر» أفضل من أي وقت مضى، من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة.

«ماسك»: حرية التعبير ستبقى حجر الأساس

وأشار ماسك، إلى أن حرية التعبير ستبقى حجر الأساس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. وكانت «إدارة تويتر»، قالت في وقت سابق، إنها ستبحث مع ماسك مسألة إعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب من عدمها.

ويخشى موظفو بايدن، من أن شراء ماسك لـ«تويتر»، قد يهدد بعودة ترامب، إلى الشبكة الاجتماعية، وقالت مصادر في الإدارة الأمريكية، إن «البيت الأبيض» لا تستبعد أن الاستحواذ على الشركة سيؤدي إلى زيادة المعلومات المضللة على الشبكة الاجتماعية، وقد يؤثر ذلك سلبا على مواقف الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات النصفية الأمريكية في الخريف والانتخابات الرئاسية في 2024، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي» الأمريكية.