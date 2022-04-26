خارجية روسيا تلمح لإمكانية ضرب بريطانيا وأراضي الناتو

ألمحت المتحدثة باسم وزارة خارجية روسيا، ماريا زاخاروفا، إلى إمكانية ضرب أراض تابعة لحلف الناتو وعلى رأسها بريطانيا، ردًا على تصريحات لنائب وزير الدفاع البريطاني، قال فيها إنه من حق أوكرانيا ضرب عمق روسيا لتعطيل الخدمات اللوجستية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المتحدثة باسم خارجية روسيا تلمح لإمكانية ضرب أراضي الناتو

وتساءلت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة خارجية روسيا، إذا ما كان من حق روسيا ضرب أهداف عسكرية على أراضي حلف الناتو التي تزود أوكرانيا بالسلاح.

ونشرت المتحدثة باسم خارجية روسيا في قناتها على تليجرام، تصريح جيمس هيبي، نائب وزير الدفاع البريطاني، الذي قال فيه إنه «من القانوني تمامًا أن تقوم أوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية لتعطيل الخدمات اللوجستية، خاصة أن عدم تعطيل هذه الإمدادات مباشرة سيؤدي إلى الموت وإراقة الدماء في أوكرانيا»، حسب قوله.

وتساءلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، عما إذا كان من حق موسكو إذن تعطيل الخدمات اللوجستية للإمدادات العسكرية، وضرب أهداف عسكرية على أراضي دول حلف الناتو التي تزود النظام الحاكم في أوكرانيا بالسلاح، والذي يؤدي مباشرة أيضا إلى الموت وإراقة الدماء على أراضي أوكرانيا، مضيفة: «حسبما ما أفهم، فإن بريطانيا هي واحدة من هذه البلدان».

وزارة الدفاع الروسية: ساهرون على تدمير مواقع صنع القرار في كييف

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت بريطانيا من تحريض أوكرانيا على ضرب الأراضي الروسية، وذكّرت بأن الجيش الروسي ساهر على تدمير مواقع صنع القرار في كييف، إذ ينشط رعايا بلد معين من الخبراء، وذلك في إشارة غير مباشرة لوجود خبراء بريطانيين في كييف.

وقالت الوزارة ردًا على تصريح نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي: نشدد على أن تحريض لندن المباشر للنظام في أوكرانيا على مثل هذه الخطوات، سيؤدي لرد عاجل ومناسب من جانبنا.

وزير خارجية روسيا: إمكانية قيام حرب عالمية ثالثة قائمة وجدية

وكان وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف قد ألمح في وقت سابق، في حوار صحفي معه، إلى أن إمكانية قيام حرب عالمية ثالثة، واستخدام الأسلحة النووية، قائمة وجدية، وهو التصريح الذي أثار اهتمامًا إعلاميًا واسعًا.