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محمود مسلم

عاجل.. جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البيتكوين عملة قانونية

كتب:

رؤى ممدوح
01:14 م | الأربعاء 27 أبريل 2022
تعبيرية

تعبيرية

أعلنت جمهورية إفريقيا الوسطى أنها اعتمدت عملة البيتكوين كعملة قانونية بعد السلفادور والمنطقة الاقتصادية الخاصة بهندوراس، ومدينة لوغانو، ووافقت جمهورية إفريقيا الوسطى أيضًا على عملة البيتكوين كعملة قانونية في البلاد، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

موافقة الجمعية الوطنية بالإجماع 

وفقًا للتقرير، أقرت الجمعية الوطنية بالإجماع مشروع القانون الذي من شأنه أن يجعل العملة المشفرة مناقصة قانونية في البلاد، وأيد المجلس الوطني القانون بالإجماع للمساعدة في الانتعاش الاقتصادي للبلد وجهود بناء السلام.

تم قبول البيتكوين كعملة قانونية في سبتمبر الماضي من قبل السلفادور، ويشار إلى أنّه لطالما كان نيب بوكيلي، رئيس السلفادور متفائلاً بشأن آفاق العملات المشفرة ويتحدث عنها بنشاط.

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بقلم رؤى ممدوح