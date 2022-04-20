وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على عمال تعدين البيتكوين الروس

تستهدف وزارة الخزانة الأمريكية عمال تعدين البيتكوين الذين يعملون في روسيا، مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من شهرها الثالث، وفقاً لـ«CNBC».

إجراءات ضد تعدين العملات الافتراضية في روسيا

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تتخذ إجراءات ضد الشركات العاملة في صناعة تعدين العملات الافتراضية في روسيا، في الجولة الأخيرة من العقوبات، وفقاً لـ«CNBC»، وتعد روسيا ثالث أكبر وجهة في العالم لتعدين البيتكوين، وفقًا لبيانات من جامعة كامبريدج.

روسيا ثالث أكبر بلد في العالم لتعدين البيتكوين

وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان صحفي صدر في وقت مبكر من بعد ظهر الأربعاء، «من خلال تشغيل مناجم ضخمة تبيع قدرة تعدين العملات الافتراضية دوليًا، تساعد هذه الشركات روسيا في تحويل مواردها الطبيعية إلى نقود».

روسيا لديها موارد طاقة ومناخ تساعد على التعدين

وتتمتع روسيا بميزة نسبية في التعدين المشفر بسبب موارد الطاقة والمناخ البارد ومع ذلك تعتمد شركات التعدين على أجهزة الكمبيوتر المستوردة والمدفوعات الإلزامية، مما يجعلها عرضة للعقوبات.

الدخل من صناعة التعدين تهديد لنظام العقوبات الأمريكي

تعتبر الولايات المتحدة الدخل من صناعة التعدين المشفر تهديدًا محتملاً لفاعلية نظام العقوبات الخاص بها، حيث تقول وزارة الخزانة إنها ملتزمة بضمان عدم تحول أي أصل إلى آلية لنظام بوتين لتعويض تأثير العقوبات.

الشركات المستهدفة بالعقوبات الأمريكية

ومن بين الشركات المستهدفة بالعقوبات الأمريكية شركة BitRiver ، التي تأسست في عام 2017 ، وكما يوحي الاسم، تدير مناجم التعدين الخاصة بها بالطاقة الكهرومائية. وتوظف شركة التعدين أكثر من 200 موظف بدوام كامل في ثلاثة مكاتب في جميع أنحاء روسيا، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 10 شركات فرعية مقرها روسيا لشركة BitRiver في أحدث مجموعة من العقوبات المفروضة على الشركات والأفراد الذين يساعدون روسيا في تخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية.

تحذيرات صندوق النقد الدولي

وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير جديد من أن عملة البيتكوين قد تسمح لدول مثل روسيا بتحويل موارد الطاقة إلى نقود، بعضها لا يمكن تصديره بسبب العقوبات.

ويحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النوع من تسييل موارد الطاقة عبر تعدين العملات المشفرة يحدث مباشرة على سلاسل الكتل وخارج النظام المالي، حيث يتم تطبيق العقوبات وأن المعدنين يولدون إيرادات مباشرة من المستخدمين الذين يدفعون رسوم المعاملات للمعدنين، والتي يمكن أن تشمل الحكومات الخاضعة للعقوبات.