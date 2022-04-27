محافظ أسيوط: توريد 693 طن قمح في 30 شونة منذ بدء الموسم

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على زيادة محصول القمح المحلي المورد لـ 30 شونة وصومعة وهنجر بمراكز وقرى المحافظة إلى 693 طنا و92 كيلو منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية وتحت إشراف اللجنة العليا.

تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين

وشدد محافظ أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير التسهيلات والتيسيرات للمزارعين مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحفيز المزارعين والموردين، لافتاً إلى استلام الأقماح من المزراعين بسعر 885 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس 2022.

تذليل العقبات حفاظا على سلامة المحصول

وأضاف محافظ أسيوط، خلال تصريحات صحفية، أنه يتابع بصفة يومية أعمال حصاد القمح سواء من خلال جولاته الدورية وتفقده لعملية الحصاد ولبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن، فضلاً عن تكليفه لمسئولي الزراعة والتموين ورؤساء المراكز والقرى بمتابعة عملية تسليم الأقماح والاطمئنان على تذليل كافة العقبات، وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة.

وأشار إلى التنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الأقماح المحلية وفقا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين، موضحاً أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 403 آلاف طن من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغ مساحتها 230 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 18 أردبا للفدان.

تسهيلات ومحفزات للمزارعين

فبما أضافت هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن عملية تسليم محصول القمح تتم بانتظام وفي سهولة ويسر دون أي شكاوى حتى الآن منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، خاصة مع المحفزات والتسهيلات التي أقرتها الدولة لتحفيز المزارعين، لافتة إلى العمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح، فضلاً عن تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز حرصاً على عدم انتظار الموردين لفترات طويلة، مشيرة إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد حتى نصل إلى الكمية المستهدفة التي تبلغ 403 ألاف طن قمح لموسم 2022.

توفير الأجولة وتبخيرها قبل استخدامها

وأضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم توفير الأجولة الجوت بحالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها وتجهيزها لاستقبال الأقماح، على أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الأقماح المحلية وإثباتها في سجلات حركة مركز التجميع وتشكيل لجان فرز واستلام الأقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع ومطاحن وشون وهناجر للتأكد من سلامة الأقماح وجودتها، بحضور ممثلي التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الجهة المسوقة «أمين الموقع التخزيني»، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، على أن يتم رفع تقرير يومي بمساحات الأراضي التي تتم حصادها والأقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع فضلاً عن مراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتطبيق العقوبات على المخالفين وفقًا للقانون.

لجان متخصصة لتحديد نوعية الأقماح

وأشار إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة بمراكز التجميع والصوامع لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، حيث يبلغ سعر الأردب 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته وأقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022.