تعرف على أقصى حد للسحب اليومي من البنوك قبل إجازة عيد الفطر

قبل اقتراب موعد إجازة عيد الفطر المبارك، والتي حددتها الحكومة المصرية لتكون أسبوعًا كاملًا، تشهد الماكينات الخاصة بعمليات الصرف الآلي، والتابعة لجميع البنوك المصرية هذه الأيام عملية زحام شديدة، وذلك بسبب رغبة المواطنون سحب جزء من أموالهم قبل إجازات البنوك.

ويرغب الكثيرون في سحب أموالهم من ماكينات الصراف الآلي، ولكنهم يضطرون للقيام بذلك أكثر من مرة، بسبب تحديد البنوك لمبالغ محددة للسحب اليومي، ورغبة البعض في استغلال فترة الإجازة التي ستمتد لمدة أسبوع كامل.

وفي ظل تساؤلات المواطنين لمعرفة مدة فترة إجازة البنوك، بالإضافة إلى معرفة أقصى حد للسحب اليومي من ماكينات الصرف الآلي أو من داخل البنك نفسه، تقدم «الوطن» من خلال السطور التالية، عدد أيام الإجازة الخاصة بالبنوك المصرية، ومقدار السحب اليومي من ماكينات الصرف الآلي.

الحد الأقصى لعمليات السحب اليومي من البنوك

ولم تصدر البنوك المصرية، والبنك المركزي المصري، أي قرارات جديدة، بخصوص زيادة عمليات السحب المالي من ماكينات السحب الآلي أو من داخل البنك، حيث أن النظام المالي لحدود السحب لم يتغير.

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنك الأهلي

- الحد الأقصى لعملية السحب لحاملي البطاقة الكلاسكية من البنك الأهلي 15 ألف جنيه، فقط لا غير.

- الحد الأقصي للسحب من خلال البطاقة الذهبية من البنك الأهلي الذهبية، 20 ألف جنيه يوميا.

الحد الأقصى للسحب من البطاقة البلاتينية بالبنك الأهلي، 30 ألف جنيه يوميًا.

- الحد الأقصى للسحب من بطاقة ميزة البنك الأهلي 12 ألف جنيه يوميا.

الحد الأقصى للسحب اليومي من بنك مصر

- الحد الأقصى للسحب على كل من البطاقات البلاتينية، والكلاسكية، 10 آلاف جنيه يوميًا.

- الحد الأقصى للسحب لحاملي بطاقة جولد بنك مصر 18 ألف جنيه يوميًا.

- الحد الأقصى للسحب على بطاقة التيتانيوم 20 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للسحب من بطاقة ميزة 10 آلاف جنيه يوميًا.

إجازات البنوك المصرية

جدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري أصدار قرارًا بأن تبدأ إجازات البنوك من يوم الأحد المقبل والموافق 1 مايو حتى الخميس 5 مايو.