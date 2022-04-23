تمويل مشروعك بفائدة 5% من بنك مصر «أون لاين»

نجح بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في تنفيذ خطة التحول الرقمي، حيث أعلن بنك مصر عن خدمة جديدة وهي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، ويمكن للعملاء وغير العملاء بنك مصر التقديم «أون لاين».

وقال بنك مصر في بيان له إن خدمة بنك مصر إكسبريس الجديدة في القطاع المصرفي هي خدمة إقراض المشروعات الصغيرة، هي أولى الخدمات الرقمية العديدة تحت مظلة بنك مصر إكسبريس، والتي سيتم إطلاقها بالعديد من الخدمات الرقمية على عدة مراحل.

وأوضح البنك أنه يمكن للعميل صاحب المشروع أن يقوم بتقديم فكرة مشروعه ودراسة جدوى خاصة به من خلال التقديم أون لاين على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

يقوم العميل بتقديم طالب تمويل القرض لمشروعه باختيار المبلغ وفترة التمويل التي تناسب احتياجات مشروعه.

واكد بنك مصر أن العميل سيحصل على ميزة وهي الحصول على مبلغ القرض لتمويل المشروع في خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويمكنه تقديم 5 مستندات فقط بالإضافة إلى مستندات موردينه.

وأكد بنك مصر أن فائدة قرض التمويل للمشروع بمعدل عائد سنوي 5%، وذلك وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري التى أطلقها الرئيس السيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات بوزارة الصناعة، وأوضح بنك مصر أنه يمكن لصاحب المشروع أن يحصل على قرض تمويلي للمشروع معدل عائد متناقص يشمل كافة الأعباء للشركات غير الخاضعة لمبادرة البنك المركزي المصري، وعند الحصول على مرابحة المشروعات الصغيرة، لن تتحمل أي أعباء أو مصروفات إضافية، وستستفيد من معدل عائد ثابت طول فترة المرابحة.

مدة تمويل المشروعات من بنك مصر «أون لاين»

ونشر بنك مصر تفاصيل مدة التمويل للمشروعات، في حالة حصول العميل على بضائع أو مواد خام يتقوم البنك بتمويلها ويتم سداد القرض التمويلي على 3 سنوات بفائدة 5%، وفي حالة الحصول على آلات ومعدات جديدة تصل مدة التمويل إلى 5 سنوات.