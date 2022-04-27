الإفتاء:الأئمة والدعاة مطالبين بدراسة الماضي والحاضر لتقديم فقه الواقع

قال خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جميع المعنيين بالخطاب الديني مطالبين بتقديم صحيح الدين، من خلال التعمق في إدراك جمال هذا الدين ودراسته بالمنهج العلمي، ومعرفة ما يتطلبه الواقع وهو يسمي بفقه الواقع، لافتاً إلى أن طريقة تقديمه للناس تكون بصورة لافتة ومتوافقه مع تتطلبه المعطيات العصرية، فلا يمكن تقديم خطاب ديني لعصر سابق ونزعم أنه الدين، فذلك مخالف لمنهج القرآن والسنة النبوية المطهرة، فلابد من التعمق في فهم التراث الإسلامي، والتعمق كذلك في فهم الواقع، وتقديمه للناس بصورة لافتة وتسهم في حل مشكلاتهم، وتساهم في سعادتهم .

التكنولوجيا والتحول الرقمي يمكن استخدامها في تقديم رسائل تدعم قيم مثل التسامح

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في مداخلة تليفونية على شاشة «اكسترا نيوز»، أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر فيه من المعطيات ونعم الله ما نستطيع أن نستخدمه في سعادة الإنسان وتجديد الخطاب الديني، فالتكنولوجيا والتحول الرقمي يمكن إستخدامها في تقديم رسائل تدعم قيم مثل قيمة التسامح.

تشكيل الداعية أو الإمام يتطلب التركيز على جوانب متنوعة

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى ضرورة التركيز في تكوين الداعية أو الإمام على عدة جوانب متنوعة تجعله يقدم فقه الواقع بصورة جيدة، فمع التعمق في التراث ينبغي دراسة العلوم الإنسانية والإجتماعية وهي المعنية بدارسة الواقع والإنسان، وهو ما يجعل المعني بالخطاب الديني بصيراً بالفلسفة والقانون والأفكار المعاصرة مع مناهج الدين وعلومه وسماحة الدين وهو ما يجعله يقدم خطاباً رشيداً .