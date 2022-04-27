وزير الأوقاف: الرئيس السيسي يدعو دائما لتجديد الخطاب الديني وتصحيح مساره

أكّد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنَّه «لن يتمّ الاحتفاء بالقرآن الكريم حق الاحتفاء إذا لم نتخلق بالقرآن ونتأدب بآدابه، فعلينا أن نجعل القرآن حيًا في سلوكنا»، مشددًا على أنَّ العناية بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تأتي من منطلق الإيمان بكتاب الله عز وجل.

جمعة: نعد جيلا من الأئمة القادرين على قيادة الرأي الديني العام المنضبط

وأضاف وزير الأوقاف خلال حديثه باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، أنَّ السنة النبوية تعد المصدر الثاني للتشريع ولا غنى عن الرجوع إليها في فهم الدين وتطبيقه، وهذا ينقل إلى عناية الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد جيل من الأئمة المفكرين القادرين على قيادة الرأي الديني العام المستنير المنضبط بلا إفراط أو تفريط، متسلحين بأعلى الدرجات العلمية والتأهيل العلمي والفكري والثقافي.

وتابع أنَّ الوزارة عملت بخطى ثابتة بمجال التدريب والتأهيل بواسطة برامج متعددة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، تلك الأكاديمية التي خرّجت 4 دفعات، وتستعد لاستقبال الدفعة الخامسة، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف عن طريق دورات التميز الدعوي المشتركة لوعاظ الأزهر وأئمة الأوقاف بأكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى ومن خلال التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وأكثر من 20 جامعة من الجامعات المصرية المختلقة.

وزير الأوقاف: الدفع بأكثر من 5 آلاف إمام بمجال الدراسات العليا

وأشار وزير الأوقاف إلى أنَّه تمّ الدفع بأكثر من 5 آلاف إمام حتى الآن بمجال الدراسات العليا، وتمّ الانتهاء من وضع التصور الأولي للبرنامج المتقدم لإعداد جيل متميز من الأئمة المفكرين القادرين على الانطلاق بمجال الاجتهاد بما يجدد لهذه الأمة أمر دينها.

وتابع وزير الأوقاف أنَّ الرئيس السيسي يدعو دائمًا لتجديد الخطاب الديني وتصحيح مساره، معربًا عن أمله في نجاح هذا البرنامج الجديد الذي يعد نواة لإعداد جيل جديد وأجيال متتابعة شديدي التميز القادرين على الاجتهاد وإنزال الأحكام الشرعية بما يحمل الخير لأمتهم.