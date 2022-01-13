السيسي: تجديد الخطاب الديني زرع للتنوع والاختلاف في العقول

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تجديد الخطاب الديني هو زرع لفكر التنوع والاختلاف في الفهم والعقول، موضحًا: «مفيش حاجة زي بعضها وده من سنن الكون، ولو ده حصل مش هتجد غربة مع أخوك المسيحي أو أخوك اليهودي أو أى دين آخر أو حتى الإنسان اللي مش مؤمن بدين، ممكن بعض الناس تقول أنت كده بتخوفنا وبتدعم الإلحاد؟!".

وأضاف «السيسي»، خلال لقاءه مع الصحافيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة: «ربنا أعز وأكبر من إن الإيمان به ييجي غصب عن الناس، ربنا أعز وأكرم وأكبر ومش مستني، والوجود كله بيسبح بوحدانيته وقدرته، والأرض باللي عليها لا تساوي عند الله شيء».

وتابع: «لو فهمنا ده، هل هنفرض على حد يؤمن؟! إزاي أخليك تؤمن وأنا لا أمتلك قلبك، ومحدش بيمتلك قلب حد، ودي من حكمة ربنا، إنه خلى كل واحد اللي جواه بتاعه هو، وعشان كده اللي هيحاسب على ده ربنا، ولو إحنا كمسلمين فهمنا هذه النقطة ومارسناها في تعاملاتنا مع بعضنا البعض مش هيبقى في مجال لأى بنية تطرف على الإطلاق، لأن التطرف مبني على التمييز والاستعلاء، ولو قدرنا في المدارس والجامعات والمعاهد والدراما نتكلم عن التنوع والاختلاف .. ولو جينا هنا هتلاقو مفيش شكل زي التاني لأن ده الطبيعي».