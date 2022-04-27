الحصاد: محررو «الوطن» حصدوا 79 جائزة في 17 مسابقة «مصرية وعربية ودولية» بانفرادات وتحقيقات استقصائية

تصدرت «الوطن» وموقعها الإلكترونى منصات التتويج فى الجوائز الصحفية خلال هذه الأعوام ما بين «التفوق الصحفى والصحافة المصرية وجائزة دبى للصحافة العربية وجائزة هيكل والنادى الدنماركى وبى بى سى ومسابقة أريج وجائزة مصطفى وعلى أمين»، وغيرها من الجوائز.

التفوق الصحفى

البداية بجائزة التفوق الصحفى التى تنظمها نقابة الصحفيين وتحول اسمها إلى «جائزة الصحافة المصرية»، حيث حصدت فيها «الوطن» 35 جائزة و10 شهادات تقدير حتى اليوم، وفى النسخة قبل الأخيرة للجائزة لعام 2020 فاز 7 صحفيين بـ«الوطن» بـ4 جوائز فى عدة فروع، وهم: خالد عبدالرسول، فى صحافة البيئة، ومحمد على حسن فى التغطية الخارجية، وأحمد عاطف فى الصحافة الثقافية، ومحمد على حسن وعز وهدان ومحمد فاروق ومحمد سعيد الشماع ومحمد نبيل، فى صحافة الفيديو.

وفى عام 2019 حصلت «الوطن» على 5 جوائز، وفى عام 2018 احتلت جريدة «الوطن» المركز الأول فى مسابقة التفوق الصحفى، حيث فاز 9 زملاء بـ8 جوائز وشهادات تقدير فى مختلف فروع المسابقة.

وفى عام 2017 حصدت «الوطن» 7 جوائز وشهادات تقدير، وفى عام 2016 حصلت «الوطن» على 4 جوائز و4 شهادات تقدير، وفى مسابقة عام 2015 حصلت «الوطن» على جائزتين، أما فى عام 2014 فقد حصدت «الوطن» 3 جوائز، وأخيراً فى عام 2013 حصلت «الوطن» على جائزتين للزميلين عمرو الأنصارى، وأحمد الليثى.

التصوير الصحفى

وفى مسابقة التصوير الصحفى حصدت «الوطن» جائزتين للزميلين محمد عمر وهشام محمد اللذين فازا بالمركزين الأول والثانى فى مسابقة «وطنى الأكبر»، فئة المصور الصحفى، التى نظمتها المنظمة العربية للتصوير الاحترافى.

النقاد الرياضيون

فى جوائز رابطة النقاد الرياضيين فاز بالمركز الأول عام 2016 الزميل على سمير، كما فاز الزميل محمد يحيى بالمركز الثانى فى المقال الصحفى بجائزة رابطة النقاد الرياضيين لعام 2015.

التفوق الصحفى

حصد عادل عزام جائزة التفوق الصحفى من نقابة الصحفيين لعام 2018، عن عمل بعنوان «قصص وروايات تجسد واقع الدين لله والوطن للجميع.. مسلمون ومسيحيون فى ملاعب الكرة المصرية».

مصطفى وعلى أمين

فى مسابقة «مصطفى وعلى أمين» الصحفية حصدت «الوطن» 9 جوائز، إذ فاز الزميل مصطفى رحومة، بجائزة التحقيق الصحفى، عن ملف «إعادة اكتشاف التراث القبطى»، وحصل الزميل محمد يحيى عام 2019 عليها فى التغطية الرياضية، فيما حصدت الجريدة فى الجائزة ذاتها 4 جوائز عام 2018، وفى عام 2017 حصلت على جائزة وشهادتى تقدير، وفى 2015 حصلت على جائزة «أفضل انفراد صحفى»، وفى عام 2014 فازت بوابة «الوطن» الإلكترونية بجائزة «مصطفى وعلى أمين» لأفضل موقع إلكترونى.

التميز الصحفى

وفى جوائز التميز الصحفى حصلت «الوطن» على 3 جوائز، بينما فازت بثلاث جوائز فى مسابقة «نوال عمر» خلال عامى 2015 و2020.

دبى للصحافة العربية

عربياً حصلت «الوطن» على 7 جوائز فى مسابقة الصحافة العربية المعروفة بـ«جائزة دبى للصحافة» التى أنشئت عام 1999 بهدف المساهمة فى تقدم الصحافة العربية، وتعزيز مسيرتها.

وفى عام 2020 فازت الصحفية سمر صالح، بقسم المتابعة الخبرية فى «الوطن»، بجائزة الصحافة العربية - فرع الشباب، بينما فاز أحمد العميد بالجائزة فى فئة الشباب عام 2019، وفى 2018 حصلت «الوطن» على 3 جوائز هى جائزة الصحافة الثقافية وفاز بها محمد رياض، وجائزة الصحافة العربية للشباب وفازت بها جهاد عباس ومحمد الليثى، وفى 2017 حصد محمد أبوضيف جائزة الصحافة العربية للشباب، وفى عام 2015 كانت جائزة الحوار الصحفى من نصيب الزميلة منى مدكور.

جائزة هيكل

أما جائزة هيكل ففى عام 2017 أعلنت المؤسسة فوز الزميل أحمد العميد الصحفى الاستقصائى بالجريدة عن تغطيته للحرب فى العراق. بينما فازت الجريدة بثلاث جوائز فى مسابقة أريج عام 2019 لأحمد عصر، وفى عام 2015 حصد أسامة الديب جائزة تقديرية. كما حصلت الزميلتان دارين فرغلى ومروى ياسين على جائزة تقديرية بنفس المسابقة عن تحقيق استقصائى بعنوان «حفاضات مسمومة تغزو الأسواق المصرية» فى عام 2013.

أنا والصين

وعلى المستوى الدولى حصلت «الوطن» على جائزتين فى مسابقة «أنا والصين» عام 2018 لرضوى هاشم وأحمد عنتر عن مقالين حملا عنوان «حينما أشرقت شمس الصين فى سماء منزلنا الجنوبى»، و«مصر - الصين.. حضارة من مشكاة واحدة».

العلم حكاية

فى مسابقة «العلم حكاية» حصلت «الوطن»: عام 2017، الزميلة نادية الدكرورى على جائزة العلم حكاية، و2019 مروى ياسين، على جائزة فرع «المالتيميديا»، وفى 2018 على المركز الأول لرحاب لؤى، وحصلت الزميلة إنجى الطوخى على نفس الجائزة لعام 2021، وتعد المسابقة ثمرة تعاون بين معهد جوته والهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD، وامتداداً للمشروع التجريبى «الكتابة فى المجال العلمى».

النادى الإعلامى

فى جوائز النادى الإعلامى التى انطلقت عام 2015 حصدت «الوطن» 3 جوائز منها، ففى عام 2019 فاز أحمد العميد بها، وفى عام 2018 فاز محمد الليثى بها، كما فاز محمد حسن عامر بالجائزة عام 2017.

وحصل التحقيق الاستقصائى الذى نشرته «الوطن» بالمشاركة مع 70 مؤسسة إعلامية عالمية عن الحسابات السرية ببنوك سويسرا على جائزة أفضل تحقيق استقصائى فى العالم وهى الجائزة التى تنظمها شبكة المحررين الدوليين.

وفاز الصحفى عبدالفتاح فرج، بالمركز الأول فى جائزة «بى بى سى» العربية للصحفيين الشباب، عن فيلم «صابر على الغلب»، وفى 2014 فاز إمام أحمد إمام، بجائزة مركز المشروعات الدولية الخاصة (Cipe)، عن مقاله «ثلاثية الديمقراطية.. والطرق السبع الموازية نحو دمقرطة مصر»، كما حصلت الزميلة رضوى هاشم على جائزة السفارة الألمانية حول التغيرات المناخية لعام 2021، وفاز الزميل محمد على حسن بجائزة مجلس الشباب العربى - فرع الصحافة لعام 2021.

وحصلت الزميلة هدى رشوان، مدير تحرير الجريدة، على جائزة «صحافة بلا تنميط» لعام 2017 عن تحقيق «ميراث المرأة التائه بين حبال القضاء وذريعة العادات». بينما فازت الزميلة سارة صلاح، بالمركز الأول لجائزة الصحافة والإعلام لعام ٢٠١٨.