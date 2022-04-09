«صباح الخير يا مصر»: توثيق استشهاد أبوضيف في الاختيار 3 يبرز دور الصحافة في قضايا الوطن

قالت الإعلامية هدير أبوزيد، إن مسلسل «الاختيار 3» نجح بشكل كبير في أن يحظى بإعجاب المشاهدين من مختلف الفئات العمرية، إذ يسرد المسلسل حقائق ووقائع عاشها المواطنون قبل سنوات.

الاختيار 3 يسلط الضوء على دور الصحافة في القضايا الوطنية

وأضافت «أبوزيد»، خلال تقديمها برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، اليوم السبت، أن حلقة مسلسل الاختيار 3 عرضت أمس واقعة استشهاد الصحفي الحسيني أبوضيف على يد الجماعة الإرهابية خلال أحداث قصر الاتحادية.

ولفتت الإعلامية هدير أبوزيد أن الحلقة السابعة للمسلسل كشفت الدور الكبير للصحافة التي وثقت جرائم حكم الإخوان وكيف عرض الصحفيون أنفسهم للخطر، وكان من بينهم الحسيني أبوضيف، قبل ثورة 30 يونيو 2013.

تحقيق لـ أبوضيف عن خبايا الإخوان

وقدم الإعلامي أحمد عبدالصمد الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توثيق واقعة استشهاد الصحفي الحسيني أبوضيف والأحداث الاخرى التي تشكل وعي حقيقي لدى فئة الشباب للإرهاب وأعمال التخريب التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف «عبدالصمد»، خلال تقديمه البرنامج، أن «أبوضيف» كان صحفيا حرا يدافع عن الحقوق والحريات ويوثق ذلك بصور وفيديوهات، لافتا أنه قبل إصابته بطلق ناري في الرأس نشر تحقيقا يكشف من خلاله خبايا الجماعة الإخوانية وفسادها وأكاذيبها.

«أبوضيف» صحفي حر دافع عن الحقوق والحريات

ولفت إلى أنه قبل اغتياله حذره صديق له من التواجد في مظاهرات الإخوان، لكنه رد عليه بشكل قاطع، وقال له: «سيبها على الله، الإخوان مش هيحبسوني في البيت، ومش هيمنعوني من شغلي وأمارس مهنتي، لازم أصور وأوثق إجرامهم في البلد».