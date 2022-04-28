عاجل.. وفاة الفنانة فاطمة مظهر «شقيقة نجم مصري راحل»

أعلن الفنان مفيد عاشور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفاة الفنانة فاطمة مظهر شقيقة الفنان الراحل أحمد مظهر.

وكتب مفيد عاشور: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا الفنانة الكبيرة فاطمة مظهر، رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».

وتابع: «اللهم بحق شهرك الفضيل اجعلها من عتقائك يا عفو يا جواد يا كريم، اللهم آمين يا رب العالمين، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة».