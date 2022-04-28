معلومات عن فاطمة مظهر بعد وفاتها.. الشقيقة الصغرى للبرنس واعتزلت الفن مبكرا

رحلت عن عالمنا الفنانة فاطمة مظهر عن عمر يناهز 78عاما في هدوء تام، كما عاشت حياتها بعد اعتزالها الفن.

ونستعرض خلال السطور أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:

- اسمها بالكامل الفنانة فاطمة حافظ مظهر، ولدت في 2 يونيو 1943 بمدينة القاهرة تبلغ من العمر 79 عاما.

الأخت الصغرى لأحمد مظهر

- الأخت الصغرى غير الشقيقة للفنان أحمد مظهر.

- تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- قدمت فاطمة مظهر العديد من الأعمال السينمائية، وكان أشهرها دورها في فيلم «الأحضان الدافئة»، وجسدت شخصية صديقة الفنانة زبيدة ثروت بطلة العمل بمشاركة الفنانين سمير غانم وسمير صبري، وشاركت في فيلم «المرأة المجهولة»، مع شادية وفي فيلم «جميلة بو حريد» مع الفنانة ماجدة.

- كما قدمت في التليفزيون عددا من الأعمال الناجحة وكان من أشهر أعمالها مسلسل «أبنائي الأعزاء شكرا»، أمام الفنان عبد المنعم مدبولي بمشاركة عدد من نجوم الفن.

- وبعد مشوار فني قصير قررت الاعتزال وترك الفن.

وفاة فاطمة مظهر

أعلن الفنان مفيد عاشور، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفاة الفنانة فاطمة مظهر.

وكتب مفيد عاشور: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا الفنانة الكبيرة فاطمة مظهر، رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».