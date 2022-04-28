نجوم الفن ينعون الفنانة الراحلة فاطمة مظهر: راقية وخلوقة

رحلت عن عالمنا الفنانة فاطمة مظهر، الشقيقة الصغرى للفنان الراحل أحمد مظهر، وحرص عدد من نجوم الفن علي نعيها عبر السوشيال ميديا وأجمع كل من نعاها على عدة صفات تتسم بها وهي الرقي والخلق والاحترام.

ونعاها الفنان نبيل الحلفاوي عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلا: «وداعا الفنانة الرقيقة الراقية فاطمة مظهر، رحمها الله وصادق العزاء لأسرتها ومحبيها».

اما الفنان مجدي عبيد نعاها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الفنانة القديرة المبدعة المحترمة فاطمة مظهر تغير عنوانها، في ليلة القدر لروحك الطاهرة الجميلة المبدعة دوما والخلوقة السلام والسكينة والطمأنينة والرحمة والمحبة .. مع السلامة يا حاجة فاطمة لم ولن ننسى مبدعينا الشرفاء».

أشرف سيف: وداعا أمي الثانية

أما الفنان أشرف سيف نعاها قائلا: «وداعا أمي الثانية الغالية الإنسانة العظيمة الطيبة فاطمة مظهر.. لن أنسى أبدا كل الخير والحب الذى قدمتيه لي، حزين جدا أنك رحلتي دون أن أراكي، اللهم أسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين».

رحيل فاطمة مظهر

ورحلت عن عالمنا فاطمة مظهر عن عمر يناهز 79عاما واعلن خبر وفاتها الفنان مفيد عاشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

والفنانة فاطمة مظهر هي الشقيقة الصغرى للفنان احمد مظهر، دخلت الوسط الفني بعد اعتراض شقيقتها احمد مظهر دخولها الفن قبل الانتهاء من دراستها، وبالفعل أكملت دراستها في كلية الآداب اللغة الإنجليزية، وبعدها بدأت مشوارها الفني، إلا أنها لم تستمر فترة طويلة واعتزلت الفن مبكرا.